Секреты ночной жизни: 5 животных, которые ведут себя необычно при свете Луны (фото)

Эти виды животных имеют захватывающие поведенческие реакции на лунный свет.

Солнечный свет, отраженный от Луны, оказывает прямое влияние на поведение животных. Например, для тех животных, которые полагаются на зрение при поиске пищи, лунный свет является полезным. Для других, которые рискуют быть убитыми ночью, это угроза. Исследования показывают, что свет Луны влияет на поведение млекопитающих даже в одном из самых темных мест на Земле, то есть на почве в тропических лесах. Мелкие млекопитающие избегают хищников, становясь менее активными в лунные ночи. В ответ на это хищники также становятся менее активными. Таким образом, лунный свет в тропиках, по-видимому, создает естественную "фазу покоя" для диких животных. Но есть животные, которые при лунном свете ищут пищу, и они наоборот становятся более активными. Вот пять видов животных со всего мира, которые имеют захватывающие поведенческие реакции на лунный свет, пишет IFLScience.

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Поденка

Поденка Фото: Wikipedia

Поденки (Povilla adusta) крылатые насекомые, живущие в Восточной Африке, синхронизируют свое спаривание с Луной. Эти насекомые в большом количестве появляются из стадии личинки в воде, которая длится четыре-пять месяцев, через два дня после полнолуния. Взрослые особи данного вида поденок живут всего один-два часа, поэтому они очень спешат спариться и отложить яйца, прежде чем умрут. Использование цикла Луны в качестве таймера помогает им гарантировать, что потенциальные партнеры будут рядом. Тогда лунный свет также помогает им выполнять свои срочные задачи.

Козодой

Козодой Фото: Wikipedia

Козодои — это птицы, которые охотятся на летающих насекомых в сумерках и на рассвете. Ученые недавно изучили вид обыкновенный козодой (Caprimulgus europaeus) в полете, как во время поиска пищи, так и во время миграции.

Во время полнолуния козодои продлевают время поиска пищи, то есть ищут ее не только днем, но и ночью, что, вероятно, позволяет им ловить больше насекомых при лунном свете.

Луна также подсказывает этим птицам, когда они должны откладывать яйца. Эти птицы следят за тем, чтобы их яйца вылуплялись при полной Луне, поэтому у них самые лучшие условия для поиска пищи, когда их птенцам больше всего нужна еда.

Стриж

Черный американский стриж Фото: Wikipedia

Черный американский стриж (Cypseloides niger) строит свои гнезда на уступах и нишах в отдаленных скалах на западе США и Канады. Эти птицы, которые размножаются в Скалистых горах, мигрируют в Амазонию на западе Бразилии.

Ученые уже давно знали, что черные европейские стрижи (Apus apus) непрерывно летают в течение десяти месяцев в году, когда они не размножаются, включая их миграцию между Европой и тропической Африкой.

Два года назад ученые впервые выяснили, что Cypseloides niger не только остаются в воздухе в течение восьми месяцев миграции и зимовки, но и имеют неожиданное поведение.

В течение десяти дней в районе каждого полнолуния в период отсутствия размножения птицы поднимаются на высоту 3-4 тысяч метров после наступления темноты и остаются там всю ночь. Но в районе каждого новолуния птицы летают на относительно низкой высоте.

Исследование показало, что стрижи летают активнее в более светлое время, когда они находятся на большой высоте, по сравнению с тем, когда они летают в темноте. Это говорит о том, что птицы ловят больше насекомых во время каждого полнолуния.

Сипуха

Сипуха Фото: Wikipedia

Сипухи (Tyto alba) — это совы, которые бывают двух цветов: рыжего и белого. Основная добыча этих птиц, полевки (мыши) легче замечают сов при лунном свете и ненадолго замирают, чтобы их не увидели хищники.

Как показывают исследования, если сипуха имеет рыжий цвет, то полевки имеют более высокие шансы избежать смерти. Но если сова имеет белый цвет, то полевка, ослепленная отраженным от перьев птицы лунным светом, замирает на более длительное время. Поэтому белые совы лучше охотятся во время полнолуния.

Навозный жук

Африканский навозный жук (Scarabaeus zambesianus) собирает слоновий навоз, который он формирует в шарики, чтобы выращивать и кормить свое потомство. Затем он откатывает эти шарики от кучи навоза по прямой линии, чтобы избежать конкуренции со стороны других жуков.

Навозные жуки используют солнечный свет, чтобы перемещать шарики навоза по прямой линии. Как выяснили, ученые для этого же жуки используют и лунный сет, но их работа наиболее эффективна при полной Луне.

Как уже писал Фокус, биологи заставили клетки хомяка работать на солнечной энергии, как у растения. Ученые из Японии заявляют, что успешно создали фотосинтетические животные клетки.