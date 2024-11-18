Биологи заставили клетки хомяка работать на солнечной энергии, как у растения

Ученые из Японии заявляют, что успешно создали фотосинтетические животные клетки.

Способность к фотосинтезу оставалась до сих пор исключительной прерогативой растений и водорослей. Теперь же исследователи из Японии успешно создали фотосинтетические животные клетки, пишет Gizmodo.

В центре эксперимента были хлоропласты – компоненты клеток, отвечающих за фотосинтез. Они были взяты из красных водорослей и введены в клетки хомяка. В результате эксперимента, по словам его авторов, клетки животных приобрели способность фотосинтезировать свет.

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"Насколько нам известно, это первый зарегистрированный случай фотосинтетического переноса электронов в хлоропластах, имплантированных в клетки животных. Мы думали, что хлоропласты будут переварены животными клетками в течение нескольких часов после введения. Но мы увидели, что хлоропласты продолжали функционировать на протяжении двух дней, а также происходил перенос электронов по фотосинтетической электронотранспортной цепи", — говорит соавтор исследования из Токийского университета Сачихиро Мацунага.

Фотосинтетический перенос электронов – это один из этапов фотосинтеза, на котором производится энергия растениями или водорослями.

Этот процесс ученые подтвердили проанализировав хлоропласт в клетках хомяка с помощью сразу нескольких методов визуализации.

"Мы предполагаем, что хлоропласты в животных клетках могут оставаться стабильными и непрерывно производить энергию независимо от условий окружающей среды", — говорят авторы эксперимента.

Хотя идея о том, что животные смогут жить на солнечной энергии заманчива, но совсем не эту цель преследовал эксперимент. Применение у такого открытия более практично. Ученые предлагают использовать выведенных ними "планимитов" в искусственной тканевой инженерии.

Дело в том, что выращенная в лаборатории ткань часто испытывает трудности с ростом из-за недостатка кислорода, а это можно решить путем введения фотосинтетических животных клеток.

"Созданные в лаборатории ткани, такие как искусственные органы, мышцы и кожные покровы, состоят из нескольких слоев клеток. Они не могут увеличиваться в размерах из-за гипоксии внутри ткани, что препятствует делению клеток. Но при добавлении "планимитов" кислород сможет поступать в клетки посредством фотосинтеза, обеспечивая ткань всем необходимым для роста", — объясняет Мацунага.

Кроме этого, клетки хомяка с хлоропластами имели более высокую скорость роста, а это указывает на то, что хлоропласт передал животным клеткам источник углерода в дополнение к кислороду.

Напомним, ученые наконец-то выяснили, как именно начинается фотосинтез. Исследователи впервые увидели, как один фотон запускает процесс фотосинтеза у бактерий и выяснили, с чего же начинается этот жизненно важный процесс.