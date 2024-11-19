Історичний політ: надзвуковий літак подолав звуковий бар'єр і побив рекорд (відео)

Компанія Dawn Aerospace створила надзвуковий літак, який піднявся на висоту 20 км швидше, ніж будь-коли.

Схоже відродження комерційних надзвукових польотів відбулося, оскільки компанія Dawn Aerospace заявила про те, що її автономний надзвуковий літак із ракетним двигуном Mk-II Aurora подолав звуковий бар'єр зі швидкістю 1,1 Маха 12 листопада 2024 року, пише New Atlas.

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У 2003 році здійснив свій останній політ пасажирський надзвуковий літак "Конкорд", і відтоді цивільні надзвукові польоти не виконувалися. Останніми роками низка компаній почала розробку нового покоління надзвукових транспортних засобів, які були б тихішими, екологічнішими та дешевшими в експлуатації.

Тепер надзвуковий літак із ракетним двигуном Mk-II Aurora компанії Dawn Aerospace увійшов в історію, адже він здійснив перший успішний політ і встановив нові рекорди. Тепер це один із найшвидших літаків на планеті.

Надзвуковий літак із ракетним двигуном Mk-II Aurora компанії Dawn Aerospace увійшов в історію, адже він здійснив перший успішний політ і встановив нові рекорди Фото: New Atlas

Безпілотний експериментальний літак із розмахом крил 4 метри та сухою вагою 200 кг піднявся в небо над Новою Зеландією на висоту 25 150 м досягнувши швидкості 1,1 Маха (1 Мах — це швидкість звуку — 1225 км/год). Таким чином літак подолав звуковий бар'єр і полетів зі швидкістю, яка в 2 рази перевищує швидкість комерційних пасажирських літаків. Це перший в історії випадок, коли цивільний літак здійснив надзвуковий політ з часів останнього польоту літака "Конкорд" у 2003 році.

Це перший в історії випадок, коли цивільний літак здійснив надзвуковий політ з часів останнього польоту літака "Конкорд" у 2003 році Фото: New Atlas

Згідно із заявою компанії Dawn Aerospace, Mk-II Aurora став першим надзвуковим літаком, побудованим у Новій Зеландії, набрав найбільшу висоту для літаків, запущених у цій країні, а також здійснив найшвидший підйом на висоту 20 км. Надзвуковий літак Mk-II Aurora зробив це за 118,6 с, що перевищує попередній рекорд, встановлений модифікованим літаком F-15 у 70-х роках минулого століття на 4,2 с. Крім цього літак здійснив повторний успішний політ через 6 годин.

Спочатку компанія ставила за мету Dawn Aerospace, щоб її літак досяг швидкості 1,05 Маха і піднявся на висоту 22 800 метрів.

Літак Aurora призначений для польотів до кордону космосу на висоту 100 км і має літати зі швидкістю 3,5 Маха, тобто в 3,5 раза швидше за швидкість звуку. Літак летить, використовуючи тільки ракетний двигун, при цьому співвідношення ваги до тяги у нього в 20 разів вище, ніж у звичайних реактивних двигунів. Цей літак буде використовуватися для дослідження мікрогравітації, атмосфери, спостереження за Землею і тестування високошвидкісних польотів.

За словами представників компанії Dawn Aerospace, це досягнення знаменує собою важливий крок на шляху до гіперзвукових подорожей і щоденного доступу в космос. Після цього польоту літак Aurora став літальним апаратом із найшвидшою швидкістю підйому, найшвидше літаючим і найвище літаючим цивільним літаком у світі.

Фокус уже писав про те, що давало змогу надзвуковому літаку "Конкорд" досягати дуже високої швидкості та перевозити пасажирів між Європою та Америкою за менш ніж 3 години.

Також Фокус писав про те, що фізики вважають, що подорожі в часі можуть стати можливими при використанні космічних струн або "шрамів" Всесвіту.