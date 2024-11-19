Исторический полет: сверхзвуковой самолет преодолел звуковой барьер и побил рекорд (видео)

Компания Dawn Aerospace создала сверхзвуковой самолет, который поднялся на высоту 20 км быстрее, чем когда-либо.

Похоже возрождение коммерческих сверхзвуковых полетов произошло, поскольку компания Dawn Aerospace заявила о том, что ее автономный сверхзвуковой самолет с ракетным двигателем Mk-II Aurora преодолел звуковой барьер со скоростью 1,1 Маха 12 ноября 2024 года, пишет New Atlas.

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В 2003 году совершил свой последний полет пассажирский сверхзвуковой самолет "Конкорд" и с тех гражданские сверхзвуковые полеты не выполнялись. В последние годы ряд компаний начали разработку нового поколения сверхзвуковых транспортных средств, которые были бы тише, экологичнее и более дешевыми в эксплуатации.

Теперь сверхзвуковой самолет с ракетным двигателем Mk-II Aurora компании Dawn Aerospace вошел в историю, ведь он совершил первый успешный полет и установил новые рекорды. Теперь это один из самых быстрых самолетов на планете.

Сверхзвуковой самолет с ракетным двигателем Mk-II Aurora компании Dawn Aerospace вошел в историю, ведь он совершил первый успешный полет и установил новые рекорды Фото: New Atlas

Беспилотный экспериментальный самолет с размахом крыльев 4 метра и сухим весом 200 кг поднялся в небо над Новой Зеландией на высоту 25 150 м достигнув скорости 1,1 Маха (1 Мах – это скорость звука — 1225 км/ч). Таким образом самолет преодолел звуковой барьер и полетел со скоростью, которая в 2 раза превышает скорость коммерческих пассажирских самолетов. Это первый в истории случай, когда гражданский самолет совершил сверхзвуковой полет со времен последнего полета самолета "Конкорд" в 2003 году.

Это первый в истории случай, когда гражданский самолет совершил сверхзвуковой полет со времен последнего полета самолета "Конкорд" в 2003 году Фото: New Atlas

Согласно заявлению компании Dawn Aerospace, Mk-II Aurora стал первым сверхзвуковым самолетом, построенным в Новой Зеландии, набрал самую большую высоту для самолетов, запущенных в этой стране, а также совершил самый быстрый подъем на высоту 20 км. Сверхзвуковой самолет Mk-II Aurora сделал это за 118,6 с, что превышает предыдущий рекорд, установленный модифицированным самолетом F-15 d 70-х годах прошлого века на 4,2 с. Кроме этого самолет совершил повторный успешный полет через 6 часов.

Изначально компания ставила цель Dawn Aerospace, чтобы ее самолет достиг скорости 1,05 Маха и поднялся на высоту 22 800 метров.

Самолет Aurora предназначен для полетов к границе космоса на высоту 100 км и должен летать со скоростью 3,5 Маха, то есть в 3,5 раза быстрее скорости звука. Самолет летит, используя только ракетный двигатель, при этом соотношение веса к тяге у него в 20 раз выше, чем у обычных реактивных двигателей. Этот самолет будет использоваться для исследования микрогравитации, атмосферы, наблюдения за Землей и тестирования высокоскоростных полетов.

По словам представителей компании Dawn Aerospace, это достижение знаменует собой важный шаг на пути к гиперзвуковым путешествиям и ежедневному доступу в космос. После этого полета самолет Aurora стал летательным аппаратом с самой быстрой скоростью подъема, самым быстро летающим и самым высоко летающим гражданским самолетом в мире.

Фокус уже писал о том, что позволяло сверхзвуковому самолету "Конкорд" достигать очень высокой скорости и перевозить пассажиров между Европой и Америкой за менее, чем 3 часа.

Также Фокус писал о том, что физики считают, что путешествия во времени могут стать возможными при использовании космических струн или "шрамов" Вселенной.