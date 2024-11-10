Из Лондона в Нью-Йорк за 3 часа: как сверхзвуковой самолет "Конкорд" мог быстро летать (фото)

Самым быстрым сверхзвуковым пассажирским самолетом мире в течение нескольких десятилетий был "Конкорд". Он остается таковым и сейчас. Его скорость достигала 2173 км/час.

До сих пор ни одна компания в мире не создала более быстрый сверхзвуковой пассажирский авиалайнер, чем "Конкорд". Его не используют уже 19 лет. Этот самолет мог доставить пассажиров из Лондона в Нью-Йорк за 2 часа 52 минуты и 59 секунд. Скорость самолета "Конкорд" была почти в 2 раза выше скорости звука. Но насколько быстрым был этот самолет и что делало его таким быстрым в мире пассажирским авиалайнером? Об этом пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Первый в мире пассажирский сверхзвуковой самолет "Конкорд" был создан британской компанией British Aircraft Corporation и французской компанией Sud Aviation. Самолет использовали для перевозки пассажиров с 1976 по 2003 год.

Взлетная скорость "Конкорда" составляла 402 км/час, а средняя крейсерская скорость достигала 2173 км/час. Для сравнения, один из самых распространенных сейчас пассажирских авиалайнеров, Boeing 737-700, обладает взлетной скоростью 278 км/час и крейсерской скоростью 828 км/час.

По словам Тони Фарина из Университета аэронавтики Эмбри-Риддл, штата Флорида, США, для того, чтобы "Конкорд" мог летать с очень высокой скоростью, инженерам нужно было создать самолет, который быстро летает как с низкой скоростью при взлете и посадке, так со сверхзвуковой крейсерской скоростью.

По словам Фарина, крыло, созданное для сверхзвукового самолета, очень плохо обеспечивало подъемную силу, необходимую на низкой скорости при взлете и посадке. Чтобы уменьшить сопротивление, было создано крыло, которое было тоньше, чем у обычных самолетов и более загнуто назад. В обычных пассажирских самолетах крылья толще и расположены иначе, чтобы легче обеспечить подъемную силу.

Взлетная скорость "Конкорда" составляла 402 км/час, а средняя крейсерская скорость достигала 2173 км/час Фото: Live Science

По словам Боба ван дер Линдена Национального музея воздухоплавания и астронавтики (Вашингтон, округ Колумбия, США), чем быстрее летит самолет, тем большую силу сопротивления он испытывает. Поэтому нужно было обеспечить самолет нужной подъемной силой. По сути, на более быстрые самолеты влияет больше сил, которые противодействуют подъемной силе.

По словам Фарина, создатели самолета "Конкорд" решили эту проблему, спроектировав воздушное судно с гладким корпусом, которое имеет узкий пассажирский салон и удлиненный хвостовой конус. Инженеры также использовали треугольное крыло, которое обычно используют для истребителей.

По словам Боба ван дер Линдена, с помощью треугольного крыла достигаются хорошие показатели быстрого движения как на низкой, так и высокой скорости полета. Треугольная форма крыла "Конкорда" помогала снизить сопротивление самолета. В то же время формы корпуса самолета пилотам приходилось приземляться с носом, поднятым выше, чем у обычных авиалайнеров. Пилотам было трудно видеть, как они приземляются. Поэтому приходилось немного опускать нос самолета во время приземления.

Кроме того, что сверхзвуковой самолет "Конкорд" имел обтекаемый дизайн, его оснастили четырьмя турбореактивными двигателями Фото: Live Science

Когда создавали самолет "Конкорд" не было технологий, которые помогли бы решить эту проблему. По словам Фарина, например, американская компания Boom Technology, которая создала прототип XB-1 будущего сверхзвукового авиалайнера Overture, использовала систему дополненной реальности в кабине пилотов. Таким образом нет необходимости опускать нос самолета. Как уже писал Фокус, недавно во время испытаний прототипа XB-1 удалось достичь нового рекорда скорости.

Кроме того, что сверхзвуковой самолет "Конкорд" имел обтекаемый дизайн, его оснастили четырьмя турбореактивными двигателями, которые по отдельности создавали тягу 18,7 тонн и сжигали почти 26 000 литров топлива в час. Для сравнения, самолет Boeing 737-800 сжигает 3200 литров топлива в час.

Тяга "Конкорда" увеличивалась также с помощью форсажной камеры. Как объясняют ученые, с помощью этого устройства сырое топливо вылетало в виде выхлопов вместе с отработанным топливом. Самолет мог лететь очень быстро, но требовалось слишком много топлива. Это была одна из причин того, что самолет "Конкорд" перестали использовать. Просто это стало очень дорогим удовольствием.

Также Фокус писал о том, что в китайская компания успешно протестировала прототип будущего сверхзвукового пассажирского самолета, скорость которого будет превышать в 4 раза скорость звука.

Что касается важнейших для исследования космоса аппаратов, то недавно зонд NASA впервые в истории пролетел близко над полюсами планеты Юпитер и прислал удивительные фотографии газового гиганта, как уже писал Фокус.