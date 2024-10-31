Из Китая в Америку за 2 часа: создан сверхзвуковой самолет с ошеломительной скоростью (фото)

Китайская компания успешно провела испытание прототипа будущего сверхзвукового пассажирского самолета, который сможет летать в 4 раза быстрее скорости звука.

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Скорость звука составляет 1234 км/час, а самый знаменитый сверхзвуковой самолет "Конкорд", который не эксплуатируется с 2003 года, мог летать со скоростью 2160 км/час. Китайская компания Space Transportation создала прототип будущего сверхзвукового пассажирского самолета, который сможет летать в 2 раза быстрее "Конкорда" и в 4 раза быстрее скорости звука, пишет Interesting Engineering.

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Компания Space Transportation провела успешное испытание прототипа сверхзвукового пассажирского самолета под названием Yunxing. Когда буде создана полноразмерная версия этого самолета, он сможет набрать скорость 4900 км/час. Таким образом перелет между Пекином и Нью-Йорком, согласно заявлению компании, займет всего 2 часа. Сейчас такой полет занимает примерно 15,5 часов.

Компания Space Transportation провела успешное испытание прототипа сверхзвукового пассажирского самолета под названием Yunxing Фото: South China Morning Post

Прототип будущего сверхзвукового самолета Yunxing может взлетать и приземляться вертикально и летать на высоте до 20 000 метров. Самолет "Конкорд" мог летать на высоте 18 000 метров. Предполагается, что такими же особенностями будет обладать полноразмерный самолет, первый полет которого должен состоятся в 2027 году.

Скорость звука составляет 1234 км/час, а самый знаменитый сверхзвуковой самолет "Конкорд", который не эксплуатируется с 2003 года, мог летать со скоростью 2160 км/час Фото: Wikipedia

Напоминаем, что первым пассажирским сверхзвуковым самолетом в мире, который эксплуатировался с 1976 по 2003 году, был "Конкорд", созданный французской компанией Sud Aviation и British Aircraft Corporation. Он мог летать со скоростью 2160 км/час, что почти в 2 раза превышало скорость звука. Китайский сверхзвуковой самолет сможет летать в 2 раза быстрее "Конкорда" и в 4 раза быстрее скорости звука.

Компания Space Transportation, созданная в 2018 году, проектирует и производит космические ракеты, но также имеет технические возможности для создания сверхзвуковых самолетов. Известно, что во время испытания прототипа сверхзвукового самолета Yunxing инженеры проверяли его аэродинамику, тепловую защиту и системы управления. Полностью композитная конструкция самолета успешно выдержала экстремальные условия полета, согласно сообщению китайской компании.

Прототип будущего сверхзвукового самолета Yunxing может взлетать и приземляться вертикально и летать на высоте до 20 000 метров Фото: South China Morning Post

Space Transportation запланировала еще много испытаний прототипа нового самолета, чтобы продемонстрировать то, что он способен развивать огромную скорость и летать на очень большой высоте.

Напоминаем, что компания Boom Technology из США также разрабатывает сверхзвуковой пассажирский самолет Overture, который сможет летать со скоростью 2100 км/час. Как уже писал Фокус, компания провела очередное успешное испытание прототипа этого самолета, который смог набрать рекордную для себя скорость — 851 км/час.

Также Фокус писал о том, что еще одна компания из США, Venus Aerospace, разрабатывает еще более быстрый сверхзвуковой самолет Stargazer, скорость которого будет составлять 7300 км/час. При этом самолет сможет летать на высоте 33 500 метров.

Еще Фокус писал о том, что астрономы обнаружили нечто холодное и влажное возле Урана. Еще один объект в Солнечной системе может быть местом, где потенциально может существовать внеземная жизнь.