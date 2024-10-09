Из Европы в Америку за 1 час: что известно о новом пассажирском сверхзвуковом самолете (фото)

Сверхзвуковой самолет Stargazer сможет перевозить пассажиров на скорости 7300 км/час, что в 3 раза быстрее, чем летал легендарный "Конкорд".

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21 год прошел с тех, как совершил свой последний полет легендарный сверхзвуковой пассажирский самолет "Конкорд". С тех пор ни одна компания в мире не создала подобного авиалайнера. Теперь же американская компания Venus Aerospace занялась созданием нового сверхзвукового самолета, который сможет доставить пассажиров из Европы в Америку всего за 1 час, пишет Daily Mail.

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Компания Venus Aerospace сейчас занимается разработкой сверхзвукового самолета Stargazer, а также двигателя, с помощью которого он сможет достигать очень большой скорости. Новый самолет будет летать со скоростью, которая в 6 раз превышает скорость звука и сможет перевозить пассажиров на очень большой высоте.

Новый самолет Stargazer будет летать со скоростью, которая в 6 раз превышает скорость звука и сможет перевозить пассажиров на очень большой высоте Фото: Daily Mail

Если самолет Stargazer начнут использовать авиакомпании, то полет из Лондона в Нью-Йорк, которые разделяет 5567 км, сможет длиться менее часа. Предполагается, что сверхзвуковой самолет будет летать в три раза быстрее знаменитого "Конкорда", ведь его скорость будет составлять примерно 7300 км/час.

Такую скорость Stargazer сможет набрать благодаря двигателю VDR2, который недавно представила компания Venus Aerospace. В компании заявили, что этот двигатель позволит произвести революцию в высокоскоростных полетах.

После того, как разработка двигателя VDR2 будет полностью завершена, планируется использовать его сначала в высокоскоростных беспилотниках, а затем в новом самолете Stargazer. На создание авиалайнера компания Venus Aerospace уже привлекла инвестиции в размере 33 млн долларов.

Ранее в этом году двигатель VDR2 был испытан на небольшом беспилотнике и теперь компания планирует провести второе испытание в 2025 году. Компания Venus Aerospace представила изображения будущего сверхзвукового пассажирского самолета Stargazer, но пока неизвестно, когда будет создан первый прототип.

Компания Venus Aerospace представила изображения будущего сверхзвукового пассажирского самолета Stargazer, но пока неизвестно, когда будет создан первый прототип Фото: Daily Mail

Напоминаем, что 21 год назад совершил свой последний полет сверхзвуковой самолет "Конкорд", который мог летать со скоростью 2160 км/ч. Это был первый подобный пассажирский авиалайнер, который совершал полеты в течение 27 лет. С тех пор ни одна компания не построила ничего подобного.

21 год назад совершил свой последний полет сверхзвуковой самолет "Конкорд", который мог летать со скоростью 2160 км/ч Фото: Wikipedia

"Конкорд" летал на максимальной высоте 18 300 метров, но будущий сверхзвуковой самолет Stargazer сможет летать не только быстрее, но и выше. В компании Venus Aerospace заявили, что их самолет сможет находиться на максимальной высоте 33 500 метров.

Известно, что Stargazer для взлета будет использовать обычные реактивные двигатели, а затем для достижения сверхзвуковой скорости будет использовать двигатель VDR2.

Как уже писал Фокус, еще одна американская компания под названием Boom Technology занимается разработкой пассажирского сверхзвукового самолета Overture. Ранее в этом году были проведены успешные испытания прототипа этого самолета меньшего размера.

Также Фокус писал о том, что гигантский выброс плазмы на Солнце может оторвать хвост самой ожидаемой кометы года. Ученые предполагают, что корональный выброс массы, который направляется к Земле, может существенно повредить комету C/2023 A3.