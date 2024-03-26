Из Европы в Америку за 5 часов: новый сверхзвуковой самолет совершил первый полет (видео)

Американская компания Boom Technology планирует создать более экологически чистый вариант знаменитого самолета "Конкорд".

Related video

Компания Boom Technology провела первое летное испытание демонстрационной версии нового сверхзвукового самолета XB-1, которое состоялось в небе над Калифорнией. Этот самолет является той разработкой, которая позволит создать новый сверхзвуковой пассажирский авиалайнер, предназначенный для межконтинентальных полетов, пишет Gizmodo.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Прототип будущего нового сверхзвукового пассажирского авиалайнера под названием Overture, который будет более экономичным и экологически чистым, чем известный самолет "Конкорд", во время первого полета выполнил все поставленные задачи.

Демонстрационный самолет под названием XB-1, для создания корпуса которого использовали углеродный композит, оснащен обычным реактивным двигателем, но это позволяет ему летать со сверхзвуковой скоростью. Известно, что данный самолет может летать со скоростью до 2100 км/час, а это 2 раза больше, чем скорость звука.

Сверхзвуковой самолет XB-1 Фото: Gizmodo

Но Федеральное управление гражданской авиации США запрещает самолетам летать над территорией страны со сверхзвуковой скоростью, поэтому самолет показал более скромные, но соответствующие плану результаты. Во время испытательного полета XB-1 поднялся на высоту 2170 метров и набрал скорость 439 км/ч.

Компания Boom Technology на основе данного демонстрационного самолета планирует создать новый пассажирский сверхзвуковой самолет Overture, который должен быть представлен через несколько лет. Таким образом компания снова хочет вернуть перемещение пассажиров между континентами с помощью сверхзвуковых полетов.

Напоминаем, что сверхзвуковой пассажирский авиалайнер "Конкорд" выполнил последний рейс 21 года назад. Хотя он и мог доставить пассажиров из Великобритании в США всего за 3 часа, такие полеты были очень дорогими и загрязняли окружающую среду. К тому же при полете над сушей сверхзвуковые самолеты создают оглушительный грохот, поэтому в США такие полеты запрещены.

Компания Boom Technology собирается использовать в сверхзвуковом самолете Overture экологически чистое топливо и обещает, что этот 60-метровый лайнер сможет перевозить на борту до 80 пассажиров. При этом скорость самолета должна составлять примерно 2100 км/час, что где-то в 1,7 раза выше скорости звука. Например, полет из Европы в США на таком самолете займет всего около 5 часов, а перелет из Америки, например, в Южную Корею займет всего 8 часов. Для сравнения сейчас перелет над Атлантикой занимает 8 часов, а над Тихим океаном – 12 часов.

В то же время Boom Technology планирует, чтобы самолет Overture также совершал перелеты между городами США, но учитывая существующий запрет, пока не ясно, каким образом удастся добиться такого разрешения.

Сверхзвуковой самолет Overture. Модель Фото: Gizmodo

Как уже писал Фокус, в этом году должен совершить свой первый полет сверхзвуковой самолет NASA под названием X-59. С помощью этого самолета ученые хотят доказать, что новые технологии позволяют избежать жуткого грохота, создаваемого подобными самолетами при преодолении звукового барьера. Если это и дальнейшие испытания пройдут успешно, то, возможно, Boom Technology сможет реализовать свою идею со сверхзвуковыми полетами над территорией США.

Также Фокус писал о том, что Индия провела успешное испытание своего космического самолета. У США и Китая есть действующие космические самолеты, но вскоре такой же появится и у Индии, ведь пока это только прототип.

Напоминаем, что физики впервые точно измерили положение атомов в трех измерениях. Ученые применили новый метод для изучения расположения отдельных атомов с помощью квантового микроскопа, как уже писал Фокус.