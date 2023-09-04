Из США в Европу за 4 часа: новый сверхзвуковой самолет готовится к первому полету (видео)

Новый самолет XB-1 частной американской компании Boom Technology почти готов отправиться в первое путешествие со скоростью, превышающей скорость звука.

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Новый сверхзвуковой самолет, созданный инженерами компании Boom Technology из США, завершил предполетные испытания и готов к тому, чтобы впервые взлететь над пустыней Мохаве в штате Калифорния. На самом деле это только прототип будущего самолета, который отправится в полет через несколько лет. Этот пассажирский сверхзвуковой самолет, как предполагается, сделает реальностью путешествия людей между континентами со скоростью, превышающей скорость звука, пишет Space.

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Демонстрационный самолет XB-1, длиной 22 метра и оснащенный тремя двигателями General Electric J85, может развивать скорость до 2700 км/час, что более чем в 2 раза выше скорости звука. После проверки технического состояния самолета Федеральное управление гражданской авиации США выдало разрешение на первый исторический полет над пустыней Мохаве в штате Калифорния. Во время испытательного полета самолетом XB-1 будут управлять два опытных летчика.

Новый сверхзвуковой самолет, созданный инженерами компании Boom Technology из США, завершил предполетные испытания Фото: space.com

Согласно сообщению компании Boom Technology, инженеры объединили многолетний опыт создания самолетов и использовали новейшие технологии для создания корпуса XB-1 из углеродного композита и фюзеляжа из титана. Сверхзвуковой самолет имеет модифицированное треугольное крыло, что позволяет ему не только летать со скоростью, превышающей скорость звука, но и обеспечивает безопасный взлет и посадку.

На самом деле XB-1 является предшественником нового пассажирского сверхзвукового авиалайнера под названием Overture, который может сделать сверхзвуковые полеты массовым явлением, говорят в Boom Technology. Если испытания XB-1 будут успешными, то самолет Overture будет готов к такому же испытанию уже в 2027 году. Он будет иметь длину в 61 метр, сможет уместить до 80 пассажиров и развивать скорость до 2100 км/час, что примерно в 1,7 раза больше скорости звука. При этом самолет будет работать на полностью экологически чистом топливе.

Согласно сообщению Boom Technology, сверхзвуковой авиалайнер Overture сможет доставить пассажиров из Нью-Йорка в Рим всего за 4 часа 45 минут, в то время как сейчас это занимает 8 часов. А полет над Тихим океаном из Сан-Франциско в Сеул (столица Южной Кореи) сейчас длится более 12 часов, но на новом самолете пассажиры смогут сэкономить целых 4 часа полета.

На самом деле XB-1 является предшественником нового пассажирского сверхзвукового авиалайнера под названием Overture Фото: space.com

Если все пойдет по плану, то самолет Overture станет преемником сверхзвукового самолета "Конкорд", который эксплуатировали с 1969 до 2003 года. Последний раз этот самолет доставил 100 пассажиров из Нью-Йорка в Лондон на скорости в 2 раза превышающей скорость звука.

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