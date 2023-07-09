Не Пентагон, а NASA. Космическое агентство США показало "тихий" сверхзвуковой самолет (фото)

Новый сверхзвуковой самолет готовится к своему дебютному полету.

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NASA показало фотографии нового сверхзвукового самолета под названием X-59, и на снимках видно, что он расположен возле ангара, недалеко от взлетно-посадочной полосы. Согласно заявлению американского космического агентства, этот самолет готовится к первому демонстрационному полету. Ученые хотят доказать, что сверхзвуковые самолеты могут быть "тихими", пишет Space.

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В NASA показали снимки новейшей разработки компании Lockheed Martin –сверхзвукового самолета X-59, который находится на испытательном полигоне компании в Калифорнии.

Новый сверхзвуковой самолет готовится к своему дебютному полету Фото: NASA

Этот новейший самолет готовят к первому испытательному полету в рамках миссии NASA под названием Questt. Ученые хотят убедится в том, что самолет безопасен и полностью готов к демонстрационному полету. Цель новой миссии NASA состоит в том, чтобы показать, что сверхзвуковые самолеты могут летать быстрее скорости звука и при этом могут быть "тихими". То есть такие самолеты могут не создавать громкие звуковые удары, при преодолении скорости звука, как это делают нынешние подобные самолеты.

Этот новейший самолет готовят к первому испытательному полету в рамках миссии NASA под названием Questt Фото: NASA

Когда самолет X-59 будет запущен в полет над несколькими города США, то ученые будут собирать данные о реакции людей на звуки, которые будет издавать этот самолет. Если испытания пройдут успешно, то этот самолет возможно будет использоваться также и для коммерческих полетов.

По словам ученых из NASA, X-59 должен будет производить во время полета только легкий хлопок, похожий на звук при закрывании дверей автомобиля, при преодолении скорости звука. Предыдущие поколения сверхзвуковых самолетов в это же время издавали слишком громкие звуковые удары.

Когда самолет X-59 будет запущен в полет над несколькими города США, то ученые будут собирать данные о реакции людей на звуки, которые будет издавать этот самолет Фото: NASA

Ученые хотят продемонстрировать с помощью самолета X-59, что полеты на сверхзвуковой скорости могут быть более комфортными для слуха жителей местностей, над которыми совершается полет. С другой стороны, использование такого самолета и ему подобных приведет к увеличению скорости перемещения как пассажиров, так и грузов по воздуху.

Новый самолет Х-59 имеет длину 30 метров, а ширину – 9 метров и он оснащен одним реактивным двигателем. Этот самолет может набрать скорость в 1480 км/час на высоте в 16,7 км.

Новый самолет Х-59 имеет длину 30 метров, а ширину – 9 метров и он оснащен одним реактивным двигателем Фото: NASA

Пока что идет подготовка к испытаниям нового самолета и планируется, что уже в начале следующего года он начнет летать над некоторыми города США. Жители этих городов смогут рассказать о своих впечатлениях от звука, издаваемого самолетом. Все полученные данные будут использованы для улучшения его качеств. Миссия NASA Questt будет продолжаться в течение нескольких лет и только после этого будет принято решение о дальнейшем использовании таких самолетов в коммерческих целях.

Напоминаем, что недавно состоялся первый в истории космического самолета компании Virgin Galactic с космическими туристами на борту. Этот полет завершился успешно и теперь компания планирует совершать подобные запуски достаточно часто, как уже писал Фокус.