Virgin Galactic осуществила первый в истории коммерческий запуск космического самолета (видео)

Первая миссия под названием Galactic 01 прошла успешно и все четыре космических туриста вернулись обратно на Землю.

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29 июня компания Virgin Galactic осуществила свой первый полет в суборбитальное пространство с космическими туристами на борту. Космический самолет VSS Unity доставил четырех военных из Италии, которые заплатили по 200 тысяч долларов за место, на высоту в 85 км. После нескольких минут пребывания в невесомости они вернулись обратно на Землю, пишет Space.

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Космический самолет VSS Unity стартовал в суборбитальное пространство с космодрома "Америка" в штате Нью-Мексико 29 июня, в 17:30 по Киеву. Его вывел на высоту в почти 15 км самолет-носитель VSS Eve, после чего самолет с космическими туристами отправился дальше и достиг высоты в 85 км над поверхностью Земли. Несколько минут VSS Unity находился на этой высоте, чтобы четверо военных из Италии могли посмотреть на черноту космоса и нашу планету внизу из окон самолета, а также, чтобы они могли находиться в это время в невесомости. После этого космический самолет с первыми коммерческими пассажирами отправился обратно на космодром, где и успешно приземлился в 18:42 по Киеву. Фокус уже подробно писал об этом космическом самолете от Virgin Galactic и о его футуристическом дизайне.

Cамолет с космическими туристами отправился достиг высоты в 85 км над поверхностью Земли Фото: Virgin Galactic

Стоит сказать, что подобные полеты считаются полетами в космос, хотя на самом деле правильно называть место, куда доставляет самолет туристов суборбитальным пространством. Потому как все же официально космос начинается с отметки в 100 км над поверхностью Земли.

Первая миссия под названием Galactic 01 прошла успешно

Еще в 2019 году ВВС Италии и Национальный исследовательский совет Италии оплатили четыре места на борту VSS Unity по цене 200 тысяч долларов каждое. Но осуществить долгожданный полет удалось только 29 июня 2023 года. Кстати космические туристы в рамках этого полета получили не только эстетическое наслаждение от вида на Землю почти из космоса, но и провели несколько научных экспериментов на борту самолета.

29 июня компания Virgin Galactic осуществила свой первый полет в суборбитальное пространство с космическими туристами на борту Фото: Virgin Galactic

Миссия Galactic 01 стала важным началом для компании Virgin Galactic, которая планирует занять серьезную нишу в сфере космического туризма. Уже известно, что сотни туристов купили билеты, но уже по 450 тысяч долларов за место, чтобы также отправится в суборбитальное пространство на космическом самолете VSS Unity.

Миссия Galactic 01 стала важным началом для компании Virgin Galactic , которая планирует занять серьезную нишу в сфере космического туризма Фото: Virgin Galactic

Вторая миссия под названием Galactic 02 должна состоятся уже в начале августа этого года, а после этого Virgin Galactic планирует соврешать подобные полеты каждый месяц.

Сейчас компания миллиардера Ричарда Брэнсона работает над созданием нового космического самолета под названием Delta, который должен начать свои полеты уже в 2026 году. С его помощью Virgin Galactic планирует отправлять космических туристов в околоземное пространство каждую неделю. А затем и каждый день.

Ричард Брэнсон основал компанию Virgin Galactic еще в 2004 году. Первый испытательный полет космоплана VSS Unity был осуществлен в декабре 2018 года. После этого было еще четыре подобных запуска, последний из которых произошел в мае этого года, как уже писал Фокус.