Virgin Galactic успешно отправила людей в космос: начинается новая эра космического туризма (фото)
Пятая испытательная миссия стала первым полетом Virgin Galactic в космос почти за два года.
25 мая компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic совершила свой пятый испытательный полет в суборбитальное пространство. Таким образом уже в июне должны начаться полноценные полеты в космос с туристами, пишет Daily Mail.
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Полет в суборбитальное пространство на высоту в почти 90 км (считается что это еще не совсем космос, который начинается на уровне 100 км над Землей) стал первой миссией Virgin Galactic с июля 2021 года. Это был пятый и последний испытательный полет, в котором приняли участие сотрудники компании, прежде чем начнутся полноценные коммерческие полеты космических туристов. Первый такой полет запланирован уже на июнь этого года.
Для того, чтобы отправлять космических туристов в суборбитальное пространство Virgin Galactic использует два космических самолета – шестиместный пассажирский самолет VSS Unity и самолет-носитель VMS Eve. Кстати, оба эти транспортные средства управляются парой пилотов.
В четверг 25 мая, в 18.15 по Киеву с космодрома "Америка" в штате Нью-Мексико, США, состоялся старт двух самолетов Virgin Galactic. Управляли этими космическими самолетами по два пилота компании, а на борту VSS Unity находились 4 сотрудника компании. В общей сложности в миссии приняли участие 8 человек.
После того, как VMS Eve достиг высоты в 15 км, произошло отделение VSS Unity и этот самолет с помощью своих двигателей полетел дальше. После этого VSS Unity набрал скорость в 2,94 Маха (почти в 3 раза больше скорости звука) и поднялся на высоту в 87,2 км над поверхностью Земли. Хотя считается, что космос начинается на высоте в 100 км, некоторые все же называют космосом пространство на высоте от 80 км.
В любом случае пилоты и пассажиры космического самолета находились в состоянии невесомости в течение 3 минут и смогли увидеть черноту космоса в иллюминаторы. В компании Virgin Galactic все же заявили, что их сотрудники достигли космоса. Примерно через 90 минут оба самолета успешно вернулись на космодром "Америка".
Почти 2 года компания не совершала полетов в суборбитальное пространство из-за того, что во время возвращения на Землю летом 2021 года космический самолет немного отклонился от курса. Поэтому регулирующие органы США запретили компании совершать полеты до устранения неполадок.
Согласно заявлению Virgin Galactic, все проблемы были устранены, и к тому же оба самолета прошли существенную модернизацию. Теперь Virgin Galactic планирует отправлять туристов в космос примерно раз в месяц и первый полноценный коммерческий полет должен состоятся уже в конце июня этого года. В будущем компания планирует совершать такие полеты уже каждую неделю, а уже начиная с 2026 года – каждый день.
Полноценных полетов в космос от Virgin Galactic ждут уже примерно 800 туристов, которые купили свои билеты уже давно. Причем первые билеты продавались по цене в 200 тысяч долларов, а сейчас они стоят уже 450 тысяч долларов.
Как уже писал Фокус, Китай планирует составить конкуренцию компаниям из США в сфере космического туризма. Китайские компании планируют начать коммерческие полеты в космос уже к 2025 году.
Также Фокус писал о том, что с 2025 года можно будет полететь в космос на воздушном шаре и за это придется заплатить 200 тысяч долларов.