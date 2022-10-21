В космос на воздушном шаре с 2025 года. Сколько будет стоить такое удовольствие

В панорамной капсуле можно будет взглянуть на Землю всего за 200 000 долларов.

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Фирма космического туризма из Испании будет совершать пассажирские полеты в космос с 2025 года. Билет на борт обойдется в 200 000 долларов. Коммерческие полеты будут проходить на стильной круглой капсуле, — пишет Daily Mail.

Она будет крепиться к надутому воздушному шару, обеспечивая путешествия в космос "с нулевым уровнем выбросов". Внутри капсулы будет 8 пассажиров и 1 пилот. Полюбоваться видом на Землю можно будет через панорамные окна с обзором 360 градусов.

Мадридская компания Halo Space планирует провести первый испытательный полет прототипа своей космической капсулы в Индии. Это должно произойти в декабре . Если тест будет успешным, коммерческие полеты с 4-х континентов начнут в 2025 году. Уже с 2029 г планируется 400 коммерческих поездок из 3000 пассажиров в год. Чтобы попасть на борт придется платить от 100 до 200 тысяч евро за один билет.

Генеральный директор и основатель Halo Space отметил, что в последние месяцы его команда работала с опытными компаниями в аэрокосмической отрасли. Это было необходимо, чтобы использовать наиболее безопасные технологии.

Прототип Halo Space должен взлететь на третьей неделе декабря на воздушном шаре Tata Institute for Fundamental Research (TIFR), расположенном в Хайдарабаде, Индия. Он должен долететь на высоту 35 км в стратосферу. На это уйдет около шести часов. Второй испытательный полет уже запланирован на конец первого квартала 2023 года в Испании.

"Нашей целью является успешный запуск нашей летной капсулы, достижение высоты 35 км перед спуском, и, наконец, посадка и восстановление прототипа", — сказал главный технологический директор Halo Space Альберто Кастрельо.

Во время их планируют проверить алгоритм моделирования полета, связь между капсулой и управлением полета и т.д. Компания гласит, что капсулы поднимаются под давлением без выбросов CO2 в атмосферу. Поэтому это самый экологичный способ посещать космос, по словам Halo Space .

В настоящее время дизайны капсул похожи на те, что есть у фирмы Space Perspective. Подобным образом они переносят гигантские космические воздушные шары.

Напомним, ранее Фокус писал об открытии новой планеты, похожей по густоте на зефир.