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Технологии и наука

В космос на воздушном шаре с 2025 года. Сколько будет стоить такое удовольствие

Космос, стратосфера, космический туризм

В панорамной капсуле можно будет взглянуть на Землю всего за 200 000 долларов.

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Фирма космического туризма из Испании будет совершать пассажирские полеты в космос с 2025 года. Билет на борт обойдется в 200 000 долларов. Коммерческие полеты будут проходить на стильной круглой капсуле, — пишет Daily Mail.

Она будет крепиться к надутому воздушному шару, обеспечивая путешествия в космос "с нулевым уровнем выбросов". Внутри капсулы будет 8 пассажиров и 1 пилот. Полюбоваться видом на Землю можно будет через панорамные окна с обзором 360 градусов.

Мадридская компания Halo Space планирует провести первый испытательный полет прототипа своей космической капсулы в Индии. Это должно произойти в декабре . Если тест будет успешным, коммерческие полеты с 4-х континентов начнут в 2025 году. Уже с 2029 г планируется 400 коммерческих поездок из 3000 пассажиров в год. Чтобы попасть на борт придется платить от 100 до 200 тысяч евро за один билет.

Генеральный директор и основатель Halo Space отметил, что в последние месяцы его команда работала с опытными компаниями в аэрокосмической отрасли. Это было необходимо, чтобы использовать наиболее безопасные технологии.

Космос, туризм, воздушный шар Fullscreen

Прототип Halo Space должен взлететь на третьей неделе декабря на воздушном шаре Tata Institute for Fundamental Research (TIFR), расположенном в Хайдарабаде, Индия. Он должен долететь на высоту 35 км в стратосферу. На это уйдет около шести часов. Второй испытательный полет уже запланирован на конец первого квартала 2023 года в Испании.

"Нашей целью является успешный запуск нашей летной капсулы, достижение высоты 35 км перед спуском, и, наконец, посадка и восстановление прототипа", — сказал главный технологический директор Halo Space Альберто Кастрельо.

Во время их планируют проверить алгоритм моделирования полета, связь между капсулой и управлением полета и т.д. Компания гласит, что капсулы поднимаются под давлением без выбросов CO2 в атмосферу. Поэтому это самый экологичный способ посещать космос, по словам Halo Space .

В настоящее время дизайны капсул похожи на те, что есть у фирмы Space Perspective. Подобным образом они переносят гигантские космические воздушные шары.

Напомним, ранее Фокус писал об открытии новой планеты, похожей по густоте на зефир.