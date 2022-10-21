Вчені виявили "зефірну" планету: вона запросто могла б плавати у звичайній ванні

За густотою ця планета схожа на звичайний зефір, хоча має розмір Юпітера.

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Спочатку нову екзопланету, яка одержала назву TOI-3757 b, виявив космічний телескоп TESS, який спеціалізується на пошуку далеких світів за межами Сонячної системи. Але такі спостереження з допомогою наземних телескопів показали, що ця планета має кілька важливих особливостей. І серед них те, що її щільність така сама, як і в зефіру, пише Forbes.

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За словами вчених, нова планета настільки легка, що могла б запросто плавати у звичайній ванні. Дослідження показало, що TOI-3757 b діаметром 150 тисяч км, а це трохи більше від діаметра Юпітера (140 тисяч км).

[ + – ] За словами вчених, нова планета настільки легка, що могла б запросто плавати у звичайній ванні. Дослідження показало, що TOI-3757 b діаметром 150 тисяч км, а це трохи більше від діаметра Юпітера (140 тисяч км) Фото: NASA

Ця екзопланета знаходиться на відстані 580 світлових років від нас у сузір'ї Візничий. Вона обертається навколо холодної зірки, які називаються червоними карликами (наше Сонце набагато гарячіше і називається жовтим карликом). Повний оберт навколо своєї зірки планета робить за 3,5 земних днів, тобто рік тут складає лише половину тижня.

Дослідження вчених з Інституту Карнегі, США показало, що маса планети TOI-3757 b складає всього 0,27 грама на 1 кубічний сантиметр. Це в 2 рази менше, ніж у Сатурна та в 4 рази менше, ніж у Юпітера. Тобто густина цієї планети схожа на густину звичайного зефіру.

За словами вчених, це найпухкіший і найлегший газовий гігант з усіх, які виявлені на сьогодні навколо червоних карликів, які, як вважається, становлять 70% усіх зірок нашої галактики. Попри те, що ці зірки набагато холодніші за Сонце, все ж на них також відбуваються спалахи та викиди енергії та частинок, які можуть позбавити планету її атмосфери.

[ + – ] Ця екзопланета знаходиться на відстані 580 світлових років від нас у сузір'ї Візничий. Вона обертається навколо холодної зірки, які називаються червоними карликами (наше Сонце набагато гарячіше і називається жовтим карликом). Повний оборот навколо своєї зірки планета робить за 3,5 земних дня, тобто рік тут складає лише половину тижня Фото: wikipedia

Вчені вважають, що така незвичайна легкість планети пояснюється її формуванням. Можливо, цей процес відбувався занадто повільно, і це вплинуло на акреційний диск з пилу та газу, внаслідок чого щільність планети стала занадто маленькою.

Також, можливо, це сталося через те, що планета може мати злегка витягнуту орбіту. Якщо це так, то в певні періоди планета наближається занадто близько до своєї зірки, відбувається занадто сильне нагрівання, що призводить до здуття атмосфери газового гіганта.

"Довгий час існувала думка, що навколо червоних карликів не можуть сформуватися планети, тобто їх формування буде дуже складним. Але ми все частіше знаходимо такі гігантські планети саме навколо цих холодних зірок. Тому зараз головне завдання — це зрозуміти, як вони формуються. Можливо спостереження космічного телескопа Вебба нададуть нам більше інформації про те, чому планета TOI-3757 b є саме такою", — каже Шубхем Канодіа з Інституту Карнегі.

Як писав Фокус, нове дослідження показало, що наявність кисню інших планетах ще є ознакою існування життя. І вчені пояснили свою позицію.

Також Фокус писав про припущення астрономів про те, що планети, схожі на Землю, найчастіше можна знайти саме навколо червоних карликів. І вже скоро такі планети з континентами та океанами будуть виявлені.

Фокус також писав, що вчені вперше виявили в атмосфері двох далеких планет елемент барій, який використовується для того, щоб феєрверки мали зелений колір.