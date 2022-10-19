Наявність кисню інших планетах ще не є ознакою існування життя: у чому причина

Нове дослідження припускає, що кисень на екзопланетах може з'явитися не внаслідок життєдіяльності мікроорганізмів.

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Монс Валльнер та його колеги з Гетеборгського університету, Швеція, стверджують, що наявність кисню на інших планетах не обов'язково має говорити про те, що ці планети населені. Для появи кисню існують інші шляхи, і вони ніяк не пов'язані з життєдіяльністю мікроорганізмів, пише ScienceAlert.

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Деякі вчені вважають, що якщо виявити кисень в атмосфері екзопланети, це означатиме, що вона потенційно придатна для життя і що саме життя там можна знайти. Наприклад, на Землі кисень є побічним продуктом життєдіяльності мікроорганізмів, коли вони виробляють енергію для свого життя, поглинаючи вуглекислий газ, сонячне світло та воду. Але шведські вчені вважають, що не можна відкидати й інші шляхи появи кисню на інших планетах, які можуть бути не пов'язані з життям.

Що стосується Землі, то наша планета дуже насичена киснем, це стосується і атмосфери, де вона становить приблизно 20%, а також земної кори та мантії, де кисень становить приблизно 45%. Появу такої кількості кисню вчені пов'язують із Кисневою катастрофою, подією, що сталася приблизно 2,5 млрд років тому. Тоді древні ціанобактерії почали виробляти кисень як побічний продукт під час перероблення сонячного світла. В результаті сталося насичення атмосфери, кори та мантії киснем.

[ + – ] Що стосується Землі, то наша планета дуже насичена киснем, це стосується і атмосфери, де він становить приблизно 20%, а також земної кори та мантії, де кисень становить приблизно 45% Фото: Universe Today

Тобто теоретично такий самий процес може відбуватися і на інших планетах, де виявлено кисень. Але, за словами Валльнера, є інше джерело кисню, і воно ніяк не пов'язане із життям.

Вчені припускають, що кисень на екзопланетах може виникнути з діоксиду сірки. Наприклад, на кам'янистих планетах, а такою є і Земля, вчені часто виявляють сірку. Її виробництвом займаються вулкани, що накачують атмосферу планет цим елементом.

Формула діоксиду сірки — SO2 і в процесі іонізації світлом своєї зірки молекула діоксиду сірки може перебудовуватись. Внаслідок чого можуть з'явитися нові хімічні сполуки. Вчені вважають, що діоксид сірки під впливом випромінювання може розпастись із виділенням кисню. В результаті утворюється молекулярний кисень (О2), який такий важливий для життя на нашій планеті.

За словами Валльнера, частково існування кисню на супутниках Юпітера, Іо, Ганімеді та Європі можна пояснити таким процесом. Але на Іо, де знаходиться найбільше вулканів у Сонячній системі, життя не може бути. А ось на Європі та Ганімеді, де найімовірніше існують підповерхневі океани, мікроорганізми все ж таки можуть існувати. Але вони можуть створити таку ж атмосферу, як і Землі, насичену киснем. Тож там відбуваються якісь інші процеси.

[ + – ] Наявність кисню в атмосфері Ганімеда астрономи виявили ще 1996 року. Але ця атмосфера занадто тонка, щоб супутник Юпітера був живий Фото: NASA

Це вже не перше дослідження, яке припускає, що джерелом кисню на інших планетах не обов'язково є живі організми. У попередніх дослідженнях вчені припустили, що молекулярний кисень може з'явитися при впливі сильного ультрафіолетового випромінювання з вуглекислого газу (СО2). Також було припущення, що кисень може з'явитися на екзопланетах під час взаємодії світла зірки з водою, використовуючи діоксид титану як каталізатор.

Фокус вже писав про те, що вчені прогнозують, що до кінця цього десятиліття буде виявлено планети, які дуже схожі на Землю.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження припускає, що якби інопланетяни шукали життя на Землі, то вони могли б його і не виявити. І це пов'язано із кількома факторами.