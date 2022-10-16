Інопланетяни можуть навіть не дізнатися, що на Землі є життя, — вчені

Вчені ставлять собі питання: якби Земля була потенційно житло екзопланетою, то що б інопланетянам сказали їх спостереження?

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Нове дослідження передбачає, що про те, чи є життя на Землі, інопланетяни можуть дізнатися залежно від сезону на нашій планеті, під час якого інопланетні астрономи спостерігають за Землею, пише ScienceAlert.

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Наразі астрономи вже виявили понад 5000 екзопланет, тобто планет, що знаходяться за межами Сонячної системи. І, звичайно ж, вчені намагаються з'ясувати, чи є на цих планетах життя.

Завдяки новим спостереженням за допомогою новітніх приладів на наземних та космічних обсерваторіях астрономи отримали багато інформації про склад далеких планет та їх атмосфери. Але чи там є життя? Це питання поки що залишається без відповіді.

У своєму новому дослідженні Жан-Ноель Меттлер із Швейцарської вищої технічної школи Цюріха припускає, що високорозвинена інопланетна цивілізація також може досліджувати далекі планети у пошуках життя на них.

[ + – ] У своєму новому дослідженні Жан-Ноель Меттлер зі Швейцарської вищої технічної школи Цюріха припускає, що високорозвинена інопланетна цивілізація також може досліджувати далекі планети у пошуках життя на них. Фото: BBC

Наразі вчені при вивченні екзопланет покладаються на їх інфрачервоне випромінювання, яке дає багато інформації про склад самої планети та її атмосферу. Меттлер також зосередив свою увагу на випромінюванні Землі та на тому, як воно виглядатиме для інопланетного спостерігача. Виявилося, що спектри випромінювання змінюватимуться залежно від сезону Землі. А спектральні характеристики біоіндикаторів, тобто свідчень наявності життя, сильно залежатимуть як від пори року на нашій планеті, так і від кута огляду інопланетними засобами спостереження.

Вчені дійшли висновку, що не існує єдиної репрезентативної вибірки спектра теплового випромінювання Землі, адже сезонні зміни роблять це неможливим. Також вчені з'ясували, що випромінювання Землі відрізняється, до того ж сильно, над сушею, і над океанами.

За словами Метлера, на Землі відбувається дуже багато різних процесів, які можуть ускладнити спостереження за нею потенційними інопланетянами. Тобто одноразове дослідження, можливо, і не покаже, що тут є життя, і потрібні численні спостереження.

"Складність Землі робить її складною метою для такого роду спостережень представниками інопланетних цивілізацій. Тому спочатку точно сказати про те, що Земля є заселеною планетою — завдання не з легких", — каже Меттлер.

Як вже писав Фокус, астрономи шоковані, адже вони виявили незвичайні "феєрверки" на двох величезних планетах. І це дуже важливе відкриття.

Також Фокус вже писав про те, що на думку вчених, контакт навіть із "хорошими" інопланетянами небезпечний для людства. І на це є кілька причин.