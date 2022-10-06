Контакт навіть із "хорошими" інопланетянами небезпечний для людства: вчені пояснили причину

Виявлення потенційного позаземного розуму може зашкодити людству, вважають автори нового дослідження. Хоча не всі з цим погоджуються.

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Вчені всього світу зараз шукають сигнал від представників позаземного розуму. Можливо, людству вдасться надалі встановити контакт з інопланетянами. І навіть якщо припустити, що вони не будуть вороже налаштовані, то сам факт контакту з позаземною цивілізацією може призвести до конфліктів на Землі. Так вважають науковці з Університету штату Техас. Але вчені з Університету штату Пенсільванія вважають, що такий варіант розвитку подій, звичайно, можливий, але найімовірніше малоймовірний, пише ScienceAlert.

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Для багатьох людей існування інопланетян досі залишається чимось із галузі наукової фантастики. Але багато вчених вірять у те, що ми не самотні у Всесвіті. Тому зараз у космос направлені радіотелескопи, які намагаються зловити сигнал від представників високорозвиненої позаземної цивілізації.

[ + – ] Багато вчених вірять у те, що ми не самотні у Всесвіті. Тому зараз у космос направлені радіотелескопи, які намагаються зловити сигнал від представників високорозвиненої позаземної цивілізації Фото: Universe Today

Але ще 12 років тому знаменитий фізик Стівен Гокінг попереджав, що інопланетяни, якщо вони існують, можуть бути дуже вороже налаштованими щодо інших видів. І їхньою основною метою є поневолення та колонізація нових планет. Але що якщо ці інопланетяни налаштовані дружньо? Які наслідки можуть призвести до контакту з ними?

Чим небезпечна зустріч з інопланетянами для людства?

Вчені з Університету штату Техас опублікували статтю, в якій висловили припущення, що існують реальні ризики для людства від такого контакту. По-перше, сам факт існування позаземної цивілізації може спричинити хвилю обурення серед вірян у Бога людей. Це може спричинити значні потрясіння і навіть релігійні війни.

Але головним ризиком вчені вважають те, що країна, яка перша встановить контакт з інопланетянами, може монополізувати всі отримані від них знання. Навіть якщо спочатку й відбуватиметься певний обмін інформацією між різними країнами, то як показав досвід Другої світової війни (автори наводять як приклад поведінку союзників щодо антигітлерівської коаліції, які після війни стали ворогами), згодом усе може змінитися.

Вчені вважають, що одна з країн, яка отримає доступ до нових технологій, почне використовувати їх тільки для своєї особистої вигоди, водночас не даючи доступ до нових знань іншим країнам. Внаслідок цього можуть спалахнути конфлікти за володіння новими технологічними розробками, що може перерости у світову війну.

[ + – ] Ще 12 років тому знаменитий фізик Стівен Гокінг попереджав, що інопланетяни, якщо вони існують, можуть бути дуже вороже налаштованими щодо інших видів. І їх основною метою є поневолення та колонізація нових планет Фото: BBC

Не все так страшно, вважають інші вчені

Але вчені з Університету штату Пенсільванія опублікували свою статтю, де вони не згодні з висновками, які зробили їхні колеги. Вчені вважають, що дуже малоймовірно, що лише одна з країн зможе встановити контакт із потенційними інопланетянами. А якщо навіть це і станеться, то ця країна не зможе монополізувати отримані нові знання.

Вчені вважають, що сучасна наукова спільнота настільки взаємопов'язана, що такий сценарій розвитку подій має дуже низьку частку ймовірності. Навіть якщо у справу втрутяться політики.

З іншого боку, критики первісної ідеї про небезпеку контакту з інопланетянами вважають, що думка про отримання нових технологій від них звучить дуже привабливо. Але чи зможе людство відразу розібратися з цими знаннями? Наприклад, якби середньовічному вченому розповіли про те, як створити атомну бомбу, чи зміг би він її зробити?

Тому вчені вважають, що, найімовірніше, контакт із позаземною цивілізацією не призведе до глобальної катастрофи, хоча така ймовірність і існує. Але, в будь-якому разі, і вчені та політики всього світу повинні під час встановлення контакту із позаземним розумом працювати разом.

Тепер залишилося тільки дізнатися, чи існують інопланетяни, і якщо існує, то ми будемо цікаві їм так само як і вони нам?

Як уже писав Фокус, уфологи з Великобританії вважають, що незабаром Землю захоплять інопланетяни, які мають дуже маленьке зростання. До чого ці інопланетні істоти вже висадилися на нашій планеті.

Також Фокус писав про те, що вчені полюють за артефактами інопланетян по всій Сонячній системі. Вони вважають, що ознаки існування інопланетної цивілізації знаходяться поряд із нашою планетою.