Вчені полюють за артефактами інопланетян по всій Сонячній системі: ось чому

Група американських учених вважає, що ознаки існування інопланетної цивілізації слід шукати неподалік від Землі.

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Вчені досі не знають, чи існують інопланетяни. Принаймні поки їх не виявили. Але Всесвіт настільки величезний, що, можливо, розумне життя зародилося не тільки на нашій планеті. Група американських учених створила спеціальний проєкт із пошуку астро-археологічних артефактів, які можуть належати потенційній інопланетній цивілізації. Вони вважають, що так інопланетян виявити буде набагато простіше. Якщо вони існують, пише SсienceAlert.

Найкращий спосіб шукати інопланетян — знайти техносигнатури, тобто докази технологій інопланетних цивілізацій, вважають деякі вчені. Поки багато хто з них намагається виявити сигнали від потенційних інопланетян і постійно "слухає" космос за допомогою радіотелескопів. Але зараз жодних сигналів не виявлено. Це може бути пов'язано з тим, що розміри Всесвіту настільки величезні, що якщо інопланетяни існують, то вони просто знаходяться так далеко, що їх сигнали до нас не надходять.

[ + – ] Поки багато хто з них намагається виявити сигнали від потенційних інопланетян і постійно "слухає" космос за допомогою радіотелескопів. Але зараз жодних сигналів не виявлено Фото: Science Focus

Але засновники проєкту Galileo, Аві Леб та його колеги з Гарвардського університету, вважають, що ознаки існування інопланетної цивілізації потрібно шукати недалеко від Землі. Тобто, в межах Сонячної системи.

Проєкт Galileo є першою науково-дослідною програмою пошуку астро-археологічних артефактів інопланетян поблизу нашої планети.

У проєкті Galileo є кілька основних напрямів досліджень:

Візуалізація НЛО в інфрачервоному, радіо- та оптичному діапазонах та запис аудіоданих. Вчені розробили, створили та розгорнули власне обладнання для спостереження за цими об'єктами та штучний інтелект для збирання та інтерпретації цих даних.

[ + – ] Вчені розробили, створили та розгорнули власне обладнання для спостереження за НЛО та штучний інтелект для збору та інтерпретації цих даних Фото: Express

Вчені хочуть розібратися з тим, чим є загадковий об'єкт Оумуамуа і подібні до нього міжзоряні об'єкти, які потрапляють із Сонячної системи. До речі, передбачуваний бюджет цієї програми становить 1 млрд доларів, що в 4 рази менше, ніж, наприклад, 1 запуск ракети Space Launch System на Місяць.

Фокус вже писав про те, що суперечки навколо походження та самої суті об'єкта Оумуамуа продовжуються. Аві Леб продовжує наполягати, що це космічний корабель інопланетян, хоча нове дослідження спростовує цю теорію.

[ + – ] Вчені хочуть розібратися з тим, чим є загадковий об'єкт Оумуамуа і подібні до нього міжзоряні об'єкти, які потрапляють із Сонячної системи Фото: ESO

Вчені хочуть виявити та дослідити фрагменти першого міжзоряного об'єкта під назвою CNEOS 2014-01-08, що спочиває на дні Тихого океану. Аві Леб вже отримав фінансування на реалізацію цього проєкту, а це приблизно 1,5 млн доларів.

Аві Леб та його колеги шукатимуть невеликі інопланетні космічні апарати неподалік Землі за допомогою наземної Обсерваторії імені Вери Рубін, яка розпочне свою роботу у 2023 році. Вчені хочуть виявити дуже маленькі об'єкти, що швидко рухаються в космосі, які можуть мати інопланетне походження.

Хоча потенційний інопланетний об'єкт може бути технічно складніше виявити, ніж сигнал, проте вчені оптимістично налаштовані.

Про історію вивчення НЛО і те, що, зокрема, в США всерйоз зайнялися дослідженнями цих об'єктів, Фокус уже писав.