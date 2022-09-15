Інопланетний корабель чи комета: навколо міжзоряного об'єкту Оумуамуа спалахує новий скандал

Фізик Аві Леб продовжує наполягати, що Оумуамуа був уламком космічного корабля, хоча чергове дослідження говорить про протилежне.

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Аві Леб із Гарвардського університету ще торік припустив, що загадковий об'єкт під назвою Оумуамуа, який відвідав Сонячну систему 5 років тому, є космічним кораблем інопланетян. Нове дослідження вчених відкидає це твердження, але американський фізик продовжує відстоювати свою думку, пише Futurism.

Ще в 2021 році професор Гарвардського університету Аві Леб висунув суперечливу теорію про те, що таємничий об'єкт, який пронісся через Сонячну систему з величезною швидкістю в 2017 році, є не чим іншим, як інопланетним космічним кораблем. Це твердження викликало бурхливі суперечки у науковому співтоваристві, які продовжуються досі.

Згідно з теорією Леба, Оумуамуа був космічним кораблем зі світловим вітрилом, який дозволяв цьому об'єкту використовувати випромінювання Сонця для швидкого руху.

Міжнародна група вчених, яку очолив Шанфей Лю з Університету Сунь Ятсена в Чжухаї, Китай, опублікувала нещодавно нове дослідження. У ньому йдеться про те, що цей загадковий об'єкт швидше за все не мав світлового вітрила, який допомагав йому рухатися, тобто така можливість вкрай малоймовірна. Але Аві Леб не згоден з цим твердженням і вважає, що група вчених випустила з уваги кілька важливих моментів.

[ + – ] Згідно з теорією Леба, Оумуамуа був космічним кораблем зі світловим вітрилом, який дозволяв цьому об'єкту використовувати випромінювання Сонця для швидкого руху Фото: Futurism

За словами Шанфей Лю, якби в Оумуамуа було світлове вітрило, то він мав би велику плоску поверхню, яка відображала б більше світла, ніж кількість світла, що спостерігалося, що походить від таємничого об'єкта. За словами китайського вченого, якби це було світлове вітрило, то зміна яскравості об'єкта була б набагато більшою. Але Леб стверджує, що світлове вітрило не обов'язково має бути пласким. Фізик вважає, що це вітрило могло мати зовсім іншу форму і могло відображати світло зовсім по-іншому.

Деякі вчені вважають, що в Оумуамуа, якщо це космічний корабель, то у нього має бути світлове вітрило, оскільки це найкращий спосіб набрати таку велику швидкість у міру накопичення сонячного світла. За словами Девіда Шпехта з Манчестерського університету, не можна з упевненістю припускати, що інопланетяни використовуватимуть той самий підхід до проектування космічних кораблів, що й ми.

Наводячи нові аргументи на свою користь, Леб припустив у відповідь на нове дослідження, що Оумуамуа міг не мати світлового вітрила, а сам він був поверхневим шаром, який відірвався від більшого інопланетного об'єкта. Іншими словами, Оумуамуа, за словами Леба, був частиною космічного корабля інопланетян, який потрапив до Сонячної системи.

[ + – ] Наводячи нові аргументи на свою користь, Леб припустив у відповідь на нове дослідження, що Оумуамуа міг не мати світлового вітрила, а сам він був поверхневим шаром, який відірвався від більшого інопланетного об'єкта Фото: Futurism

Водночас Шанфей Лю не може пояснити того, як Оумуамуа розвинув таку високу швидкість, якщо він не мав вітрила і, якщо насправді, він не є інопланетним космічним кораблем. Можливо, цей об'єкт подібно до комети випускав газ, як це роблять комети, який допомагав йому набрати необхідну швидкість, вважають автори нового дослідження.

На жаль, дуже рідко можна зустріти міжзоряний об'єкт, подібний до Оумуамуа. Але Шанфей Лю вважає, що лише велика кількість спостережень у майбутньому допоможе розкрити загадку цього таємничого об'єкту.

Поки що вчені не мають достатньої кількості даних, щоб точно сказати, що собою представляє Оумуамуа. Але Аві Леб все продовжує наполягати на його штучному походженні та приналежності до технологій інопланетян.

Як уже писав Фокус, Аві Леб планує знайти уламки космічного корабля інопланетян на дні Тихого океану, але експерти спантеличені таким рішенням вченого.

Також Фокус писав про те, що українські вчені заявили, що вони помітили багато НЛО над Києвом.