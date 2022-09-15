"Ми бачимо їх усюди": українські вчені заявили, що помітили безліч НЛО над Києвом (фото)

Вчені повідомили, що невідомі об'єкти, які вони виявили у небі, не можна було помітити неозброєним оком. Вони рухалися настільки швидко, що їх могло зафіксувати лише спецобладнання.

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Вчені з Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук (НАН) України заявили, що не раз помічали над Києвом і областю непізнані літаючі об'єкти (НЛО). Дослідники виявили численні НЛО з двох станцій спостереження за метеорами у Києві та селі Винарівка. Відповідні дані наводяться у статті під назвою "Феномен у невідомій місцевості I. Спостереження за подіями".

"Ми бачимо їх усюди. Ми спостерігаємо значну кількість об'єктів, природа яких незрозуміла", — сказано у статті.

Повідомляється, що фіксувалися як самотні об'єкти, так і групи НЛО. При цьому у статті описується два різні типи НЛО. Їх назвали "космічними" та "фантомними".

Так, у статті "космічним" називають об'єкт, що світиться, тож він здається яскравішим на фоні неба. А ось "фантомним" називають об'єкт з абсолютно чорним тілом, яке поглинає випромінювання, що потрапляє на нього.

При цьому вчені написали, що вчені фіксували об'єкти, що рухалися із надзвичайно високою швидкістю. Їх можна було виявити лише з допомогою спеціального устаткування.

[ + – ] НЛО над Києвом [ + – ] НЛО над Києвом [ + – ] "Фантомний" об'єкт зафіксовано спеціальною камерою на тлі Місяця.

"Щоб розпізнати подію, потрібно чотири десятих секунди. Звичайні фото та відеозаписи також не зафіксують НЛО. Щоб виявити НВЯ [непізнане повітряне явище], потрібно точно налаштувати обладнання: витримку, частоту кадрів та динамічний діапазон", — написано у статті.

Дослідники стверджують, що використовували кольорові відеокамери з точно налаштованою швидкістю затвора, частотою кадрів та дальністю, розташовані на двох станціях спостереження за метеорами.

У статті не йдеться про те, що це можуть бути за об'єкти.

Раніше Фокус повідомляв, що ВМС США має багато секретних відео НЛО, але їх не можна показувати. Точна кількість відеороликів із НЛО невідома. Також немає даних, що саме на них зображено.

Ще нагадаємо, що з'явилася найчіткіша фотографія НЛО. Одні вважають, що це справжній знімок НЛО, інші стверджують, що це секретний американський літак, а треті вважають, що це просто відбиття каменю у воді.