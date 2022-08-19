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З'явилася найчіткіша фотографія НЛО: скептики стверджують, що це просто камінь (фото)

НЛО, фотографія
Фото: Коммод | З'явилася найчіткіша фотографія НЛО

Одні вважають, що це справжній знімок НЛО, інші стверджують, що це секретний американський літак, а треті вважають, що це просто відбиття каменю у воді.

Група дослідників невідомих літальних об'єктів з Великобританії представила, за їхніми словами, "найточнішу фотографію НЛО". Але скептики не погоджуються з цим твердженням, повідомляє Ancient Origins.

Вчений Девід Кларк з Університету Шеффілд-Галлам, Англія, та його колеги, які вивчають НЛО, опублікували знімок об'єкта, який вони назвали найкращою фотографією НЛО. Можливо, це перший доказ того, що такі об'єкти існують, але, з іншого боку, це міг бути секретний американський літак, який пролітав над Шотландією.

НЛО, фотографія
Група дослідників невідомих літальних об'єктів з Великобританії представила, за їхніми словами, "найточнішу фотографію НЛО". Але скептики не згодні з цим твердженням
Фото: Коммод

Цілих 6 фотографій НЛО у вечірній час зробили двоє невідомих фотографів неподалік міста Перт у Шотландії ще у серпні 1990 року. На знімках видно ромбоподібний об'єкт, який літав у повітрі. Але поряд з цим ймовірним НЛО був інший об'єкт, дуже схожий на літак. Тоді свідки цієї події оцінили розмір об'єктів приблизно 30 метрів у довжину, а також заявили, що він раптово з'явився і так само раптово зник.

Ці фотографії потрапили до рук Міністерства оборони Великобританії і відтоді ніколи не публікувалися. Багато скептик і тоді, і зараз стверджують, що цей НЛО був відбитком каменю в озері, а літак — це або човен на озері, або справжній звичайний літак, який також відбивається у воді.

НЛО, фотографія
До публікації нової фотографії НЛО дослідники мали лише грубу репродукцію одного з шести зображень, яку створили британські військові
Фото: Коммод

Девід Кларк провів кілька років, досліджуючи цю незвичайну історію, і врешті-решт він знайшов колишнього співробітника Королівських ВПС, який мав копію однієї з 6 фотографій ймовірного НЛО. Експерти з фотографій підтвердили її справжність і те, що ця фотографія зроблена саме 1990 року.

У грудні 1992 року 19 очевидців повідомили, що вони бачили над нафтовим терміналом Саллом-Воу на Шетландських островах (знаходяться поруч із Шотландією) величезний НЛО, який пролетів з неймовірною швидкістю, яка перевищувала швидкість реактивного літака. За повідомленнями очевидців, цей об'єкт світився білим, червоним та помаранчевим світлом.

Метеорологи тоді заявили, що жодних природних явищ у цьому районі вони не зафіксували, а британські військові повідомили, що їхні радари також не помітили жодних об'єктів на небі. Крім того, місцеві авіадиспетчери стверджували, що на цей час не пролітав ні військовий, ні цивільний літак.

нафтовий термінал, Шотландія
Нафтовий термінал Саллом-Воу на Шетландських островах, місце спостереження НЛО 1992 року
Фото: Коммод

В архівах ЦРУ досі зберігається документ, датований 14 грудня 1992 року, в якому йдеться про те, що журналіст із Лондона поспілкувався з очевидцями, які розповіли йому про побачений НЛО. За словами журналіста, подія, що спостерігалася, збіглася з повідомленнями про те, що США тестує новий надсекретний військовий літак, який може літати з величезною швидкістю. Журналіст тоді дійшов висновку, що НЛО могло бути саме цим літаком. Лише 20 років тому цей документ розсекретили. Але у Великій Британії запровадили заборону на розголошення імен двох фотографів, які зробили знімки ймовірного НЛО 1990 року до 2076 року.

НЛО, ЦРУ, документ
В архівах ЦРУ досі зберігається документ, датований 14 грудня 1992 року, в якому йдеться про те, що журналіст із Лондона поспілкувався з очевидцями, які розповіли йому про побачений НЛО
Фото: Коммод

Автор статті пише, що немає нічого дивного в тому, що багато людей вважають, що американські та британські військові щось приховують. Тим більше, що доля 6 оригінальних фотографій можливого НЛО така й досі не відома.

Як уже писав Фокус, нещодавно над обсерваторією на Гаваях зняли явище, дуже схоже на НЛО.

Також Фокус писав, що Пентагон вирішив знову вивчати НЛО з міркувань національної безпеки США.