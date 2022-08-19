З'явилася найчіткіша фотографія НЛО: скептики стверджують, що це просто камінь (фото)

Одні вважають, що це справжній знімок НЛО, інші стверджують, що це секретний американський літак, а треті вважають, що це просто відбиття каменю у воді.

Група дослідників невідомих літальних об'єктів з Великобританії представила, за їхніми словами, "найточнішу фотографію НЛО". Але скептики не погоджуються з цим твердженням, повідомляє Ancient Origins.

Вчений Девід Кларк з Університету Шеффілд-Галлам, Англія, та його колеги, які вивчають НЛО, опублікували знімок об'єкта, який вони назвали найкращою фотографією НЛО. Можливо, це перший доказ того, що такі об'єкти існують, але, з іншого боку, це міг бути секретний американський літак, який пролітав над Шотландією.

[ + – ] Група дослідників невідомих літальних об'єктів з Великобританії представила, за їхніми словами, "найточнішу фотографію НЛО". Але скептики не згодні з цим твердженням Фото: Коммод

Цілих 6 фотографій НЛО у вечірній час зробили двоє невідомих фотографів неподалік міста Перт у Шотландії ще у серпні 1990 року. На знімках видно ромбоподібний об'єкт, який літав у повітрі. Але поряд з цим ймовірним НЛО був інший об'єкт, дуже схожий на літак. Тоді свідки цієї події оцінили розмір об'єктів приблизно 30 метрів у довжину, а також заявили, що він раптово з'явився і так само раптово зник.

Ці фотографії потрапили до рук Міністерства оборони Великобританії і відтоді ніколи не публікувалися. Багато скептик і тоді, і зараз стверджують, що цей НЛО був відбитком каменю в озері, а літак — це або човен на озері, або справжній звичайний літак, який також відбивається у воді.

[ + – ] До публікації нової фотографії НЛО дослідники мали лише грубу репродукцію одного з шести зображень, яку створили британські військові Фото: Коммод

Девід Кларк провів кілька років, досліджуючи цю незвичайну історію, і врешті-решт він знайшов колишнього співробітника Королівських ВПС, який мав копію однієї з 6 фотографій ймовірного НЛО. Експерти з фотографій підтвердили її справжність і те, що ця фотографія зроблена саме 1990 року.

У грудні 1992 року 19 очевидців повідомили, що вони бачили над нафтовим терміналом Саллом-Воу на Шетландських островах (знаходяться поруч із Шотландією) величезний НЛО, який пролетів з неймовірною швидкістю, яка перевищувала швидкість реактивного літака. За повідомленнями очевидців, цей об'єкт світився білим, червоним та помаранчевим світлом.

Метеорологи тоді заявили, що жодних природних явищ у цьому районі вони не зафіксували, а британські військові повідомили, що їхні радари також не помітили жодних об'єктів на небі. Крім того, місцеві авіадиспетчери стверджували, що на цей час не пролітав ні військовий, ні цивільний літак.

[ + – ] Нафтовий термінал Саллом-Воу на Шетландських островах, місце спостереження НЛО 1992 року Фото: Коммод

В архівах ЦРУ досі зберігається документ, датований 14 грудня 1992 року, в якому йдеться про те, що журналіст із Лондона поспілкувався з очевидцями, які розповіли йому про побачений НЛО. За словами журналіста, подія, що спостерігалася, збіглася з повідомленнями про те, що США тестує новий надсекретний військовий літак, який може літати з величезною швидкістю. Журналіст тоді дійшов висновку, що НЛО могло бути саме цим літаком. Лише 20 років тому цей документ розсекретили. Але у Великій Британії запровадили заборону на розголошення імен двох фотографів, які зробили знімки ймовірного НЛО 1990 року до 2076 року.

[ + – ] В архівах ЦРУ досі зберігається документ, датований 14 грудня 1992 року, в якому йдеться про те, що журналіст із Лондона поспілкувався з очевидцями, які розповіли йому про побачений НЛО Фото: Коммод

Автор статті пише, що немає нічого дивного в тому, що багато людей вважають, що американські та британські військові щось приховують. Тим більше, що доля 6 оригінальних фотографій можливого НЛО така й досі не відома.

Як уже писав Фокус, нещодавно над обсерваторією на Гаваях зняли явище, дуже схоже на НЛО.

Також Фокус писав, що Пентагон вирішив знову вивчати НЛО з міркувань національної безпеки США.