Над обсерваторією на Гаваях зняли явище, дуже схоже на НЛО (фото)

Деякі люди вважають такі явища в атмосфері космічними кораблями інопланетян.

Кілька днів тому над астрономічною обсерваторією Джеміні північ, яка знаходиться на згаслому вулкані Мауна-Кеа на острові Гаваї, з'явилася незвичайна хмара. Такі хмари деякі люди вважають "літаючими тарілками" або НЛО, Space.

Обсерваторія Джеміні північ нещодавно пережила "близьке зіткнення" з хмарою у формі НЛО. Насправді ці хмари не мають жодного стосунку до інопланетян і називаються лентикулярними. За словами астрономів, лентикулярні хмари, ці білі овальні структури в небі часто нагадують людям саме космічні кораблі інопланетян.

[ + – ] Обсерваторія Джеміні північ нещодавно пережила "близьке зіткнення" з хмарою у формі НЛО Фото: space.com

Ці хмари вважаються досить рідкісним явищем і вони з'являються, коли сильний вітер врізається в схил гори або високу споруду. Ці хмари мають ще одну особливість — вони ніби зависають у повітрі і знаходяться там у нерухомому стані, навіть незважаючи на сильний вітер.

Подібні хмари з'являються у гірських регіонах планети. Коли повітря переміщається через гірський хребет, за певних обставин він може створити серію хвиль у повітрі, і це схоже на бриж на річці, коли вода тече через якусь перешкоду, кажуть вчені.

Якщо у повітрі знаходиться багато вологи, то рух хвиль призводить до конденсації водяної пари і тому утворюється унікальний зовнішній вигляд хмар. Ці хмари формуються переважно в мезосфері, яка є найнижчим і найщільнішим шаром атмосфери Землі. Приблизно 75% земного повітря є саме тут, на висоті від 8 до 14,5 км.

[ + – ] Якщо в повітрі знаходиться багато вологи, то рух хвиль призводить до конденсації водяної пари і тому утворюється унікальний зовнішній вигляд хмар. Фото: wikipedia

Сама астрономічна обсерваторія Джеміні північ знаходиться на острові Гаваї, на вершині згаслого вулкана Мауна-Кеа, на висоті 4,2 км. над рівнем моря.

Фокус вже писав про те, що наприкінці червня цього року супутник NASA виявив над Каспійським морем дуже дивну хмару. Це була шарувато-купчаста хмара, яка має дуже складну історію появи.

Також Фокус писав про те, що над Європою, США і Канадою помітили хмари, що світяться в темряві, і вчені пояснили, як з'являються ці дуже рідкісні явища в атмосфері.

Якщо ж згадати про інопланетян, у світлі того, що лентикулярні хмари часто нагадують людям космічні кораблі, то Фокус вже писав про нову теорію вчених щодо позаземних цивілізацій. Ця гіпотеза свідчить, що представники позаземного розуму можуть займатися переміщенням планет, щоб розповісти іншим розумним видам у галактиці те, що вони існують.