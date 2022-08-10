Інопланетяни рухають планети, щоб заявити про своє існування: що говорить нова теорія

Нова гіпотеза свідчить, що треба використовувати математику у тому, щоб знайти інопланетну цивілізацію.

Дуже високорозвинена інопланетна цивілізація може використовувати звичайні сигнали у звичному нам розумінні у тому, щоб оголосити про своє існування інших розумних видів у галактиці. Інопланетяни можуть змінювати орбіти планет і переміщати їх таким чином, щоб вони знаходилися у певній математичній послідовності. Щоб виявити цей позаземний розум, нам потрібно також використовувати математику, вважають американські вчені, які запропонували нову теорію пошуку інопланетян, повідомляє Inverse.

Вчені з Інституту Карнегі США вважають, що інопланетяни, а саме дуже високорозвинена цивілізація, можуть переміщати планети, щоб змінити їх орбіти у своїй або іншій зірковій системі.

Це не наукова фантастика

"І це не наукова фантастика. Вже зараз розробляються проєкти зі зміни орбіт астероїдів, багатих на корисні копалини, за допомогою гравітаційних маневрів (обліт більшого космічного тіла для досягнення потрібної швидкості, щоб змінити траєкторію польоту). Можливо інопланетяни вже змогли досягти такого рівня розвитку, що вони можуть переміщати цілі планети і таким чином вибудовувати їх у певній математичній послідовності, і нам треба тільки побачити цю послідовність, яка є своєрідним повідомленням від позаземного розуму: "Дивіться, ось ми тут", — каже Метью Клемент з Інституту Карнегі, який разом із колегами запропонує нову теорію для пошуку інопланетян.

[ + – ] Вчені з Інституту Карнегі США вважають, що інопланетяни, а саме дуже високорозвинена цивілізація, можуть переміщати планети, щоб змінити їх орбіти у своїй або іншій зірковій системі. Фото: trump-elections

Орбітальний резонанс

Теорія вчених ґрунтується на орбітальному резонансі космічних тіл. Це ситуація, коли орбітальні періоди двох чи більше космічних об'єктів співвідносяться між собою як невеликі натуральні числа.

Наприклад, за кожен оборот, який здійснює супутник Юпітера Європа навколо газового гіганта, інший супутник — Іо, здійснює два обороти навколо планети. У той же час Ганімед здійснює 4 обороти. Це означає, що ці супутники перебувають у орбітальному резонансі 4:2:1.

[ + – ] Юпітер і його супутники Іо та Європа Фото: NASA

Вчені вважають, що інопланетяни могли б використовувати можливо такий самий або складніший орбітальний резонанс, який би свідчив про їх існування і був би своєрідним сигналом для інших розумних видів у галактиці.

Комп'ютерне моделювання показує, що теоретично це можливо. Вчені використовували у своїй моделі орбітальні резонанси, співвідношення в яких становлять усі прості числа до 11. Також вчені використовували послідовність чисел Фібоначчі, в якій кожне наступне число дорівнює сумі двох попередніх чисел. Наприклад, 1,1, 2, 3, 5, 8, 13 тощо. Моделювання показало, що такі зоряні системи із спеціально переміщеними планетами можуть існувати протягом 10 млрд років.

Вчені вважають, що можливо уявлення про математику в інопланетян такі самі, як і в нас і вони могли б використовувати математичні моделі для розміщення планет на потрібних орбітах, щоб досягти певного орбітального резонансу.

Як інопланетяни це можуть зробити?

"Нам технічно складно уявити, як інопланетна цивілізація могла б проводити подібні маніпуляції у своїй чи іншій зоряній системі. Але швидше за все, технологічний рівень дозволив би їй для цього використати, наприклад, всю енергію зірки у зірковій системі", — каже Клемент.

[ + – ] Моделювання показало, що такі зоряні системи зі спеціально переміщеними планетами можуть існувати протягом 10 млрд років Фото: ESA

Складнощі у виявленні таких сигналів від інопланетян

Вчені вважають, що виявлення потенційних інопланетян залежить від того, чи зможемо ми розшифрувати такі повідомлення від них. Також важливо враховувати той факт, що такий сигнал у вигляді певного розміщення планет може існувати набагато довше, ніж існує сама цивілізація, яка провела ці планетні маніпуляції.

"Наше моделювання передбачає, що саме послідовність чисел Фібоначчі, якщо вона зашифрована в розміщенні планет, може бути ідеальним покажчиком існування позаземного розуму", — говорить Клемент.

"Ми вважаємо, що при пошуку такої математичної формули, закодованої в орбітальному резонансі планет, потрібно спочатку звертати увагу на найдальші планети від своєї зірки. Адже інопланетяни, швидше за все, подумали про майбутнє і про те, що зірка може наприкінці своєї еволюції значно збільшитися і поглинути близькі до неї планети. А отже, більші планети можуть стати маяком для виявлення інопланетян", — каже Клемент.

Але з іншого боку, треба враховувати той факт, що період обертання найдальших планет навколо своєї зірки може становити 100 років. Тому, щоб виявити потрібний орбітальний резонанс із сучасними технологіями знадобиться багато десятиліть, а може й сторіччя, кажуть вчені.

Як вже писав Фокус, ще одна теорія говорить про те, що Сонце може транслювати інопланетні послання і залишилося їх тільки прийняти.