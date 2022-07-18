Підслухати інопланетян. Учені вважають, що Сонце може транслювати інопланетні послання

Дослідники вважають, що так само можна буде підтримувати зв'язок із майбутніми міжзоряними апаратами землян.

Американські вчені запропонували нову теорію, як можна почути сигнали від позаземних цивілізацій. Дослідники вважають, що інопланетяни могли збудувати свою міжзоряну мережу зв'язку, використовуючи зірки. Якщо це так, ми можемо почути сигнали від позаземного розуму, які транслюються за допомогою Сонця, повідомляє Space.

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Ще Альберт Ейнштейн у загальній теорії відносності передбачив існування гравітаційного лінзування, яке згодом знайшло своє підтвердження. Гравітаційне лінзування полягає в тому, що гравітація масивних космічних об'єктів, а це можуть бути зірки, галактики та скупчення галактик, змінює напрямок світла від фонових об'єктів, які розташовані значно далі від Землі. Світло від далеких об'єктів фокусується та збільшується, проходячи через об'єкти-лінзи, і так учені можуть спостерігати за зірками та галактиками, світло яких невловиме безпосередньо.

[ + – ] Гравітаційне лінзування полягає в тому, що гравітація масивних космічних об'єктів, а це можуть бути зірки, галактики та скупчення галактик, змінює напрямок світла від фонових об'єктів, які розташовані значно далі від Землі. Світло від далеких об'єктів фокусується та збільшується, проходячи через об'єкти-лінзи, і так учені можуть спостерігати за зірками та галактиками, світло яких невловиме безпосередньо. Фото: wikipedia

Але вчені з Університету штату Пенсільванія припускають, що гравітаційне лінзування можна використовувати для посилення радіосигналів. І, можливо, цим уже користуються високорозвинені позаземні цивілізації.

[ + – ] Учені з Університету штату Пенсільванія припускають, що гравітаційне лінзування можна використовувати й для посилення радіосигналів. І, можливо, цим уже користуються високорозвинені позаземні цивілізації. Фото: space.com

Інопланетяни могли збудувати свою мережу міжзоряного зв'язку, використовуючи зірки, які посилюють сигнали. Вчені вважають, що Сонце може бути однією з багатьох точок ретрансляції сигналів у нашій галактиці, і якщо зловити ці сигнали, можна не лише підтвердити існування інопланетян, але й взяти участь у галактичному спілкуванні.

[ + – ] Інопланетяни могли побудувати свою мережу міжзоряного зв'язку, використовуючи зірки, які посилюють сигнали Фото: звезды

Дослідники висунули теорію, що позаземні цивілізації створили мережу спілкування, схожу на мережу зв'язку для мобільних телефонів Землі. Для того, щоб люди могли дзвонити й приймати дзвінки, електромагнітні хвилі передаються на вежу стільникового зв'язку, а потім ідуть далі. В цьому випадку такими вежами стільникового зв'язку в нашій галактиці можуть виступати зірки, у тому числі й наше Сонце.

"Якщо правильно розмістити космічні апарати для передачі сигналів навколо зірки, то за допомогою гравітаційного лінзування зірка посилюватиме ці хвилі та передаватиме далі. Також ми вважаємо, що можна зловити ці сигнали", — каже Нік Тусей із Університету штату Пенсільванія.

Учені навіть спробували почути подібні сигнали, які могли прийти з найближчої до нас зоряної системи Альфа Центавра, але поки що нічого не виявили.

[ + – ] Дослідники висунули теорію, що позаземні цивілізації створили мережу спілкування, схожу на мережу зв'язку для мобільних телефонів Землі. Для того, щоб люди могли дзвонити й приймати дзвінки, електромагнітні хвилі передаються на вежу стільникового зв'язку, а потім ідуть далі. В цьому випадку такими вежами стільникового зв'язку в нашій галактиці можуть виступати зірки, у тому числі й наше Сонце. Фото: NASA

"Ми перевіряли свою теорію лише один раз. Можливо, у цей момент жодних трансляцій не було. Може, ми просто щось пропустили в наших пошуках. Ми не залишаємо надії переконатися в правильності нашої гіпотези", — каже Тусей.

Також учені вважають, що за допомогою гравітаційного лінзування можна не тільки виявити сигнали від інопланетян, але й використовувати його для підтримки зв'язку з майбутніми космічними апаратами, які будуть відправлені до інших зірок.

Фокус уже писав про ще одну теорію, яка стосується способів спілкування інопланетян у космосі. Вчені вважають, що позаземні цивілізації можуть спілкуватися між собою за допомогою квантового зв'язку.

Також Фокус писав про те, що вже, можливо, отримано перший сигнал від інопланетян. Просто його ще не вдалось розшифрувати.

Нагадуємо також, що нещодавно британський астронавт озвучив версію, яка говорить, що ніяких позаземних цивілізацій взагалі не існує. А всі невідомі літальні апарати, які люди іноді бачать на Землі, мають земне походження, просто створені вони в іншому часі.