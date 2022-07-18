Подслушать инопланетян. Ученые считают, что Солнце может транслировать инопланетные послания

Исследователи считают, что таким же образом можно будет поддерживать связь с будущими межзвездными аппаратами землян.

Американские ученые предложили новую теорию того, как можно услышать сигналы от внеземных цивилизаций. Исследователи считают, что инопланетяне могли построить свою межзвездную сеть связи, используя звезды. Если это так, то мы можем услышать сигналы от внеземного разума, которые транслируются с помощью Солнца, сообщает Space.

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Еще Альберт Эйнштейн в общей теории относительности предсказал существование гравитационного линзирования, которое со временем нашло свое подтверждение. Гравитационное линзирование состоит в том, что гравитация массивных космических объектов, а это могут быть звезды, галактики и скопления галактик, изменяют направление света от фоновых объектов, которые находятся значительно дальше от Земли. Свет от далеких объектов фокусируется и увеличивается, проходя через объекты-линзы, и таким образом ученые могут наблюдать за звездами и галактиками, свет которых неуловим напрямую.

[ + – ] Гравитационное линзирование состоит в том, что гравитация массивных космических объектов, а это могут быть звезды, галактики и скопления галактик, изменяют направление света от фоновых объектов, которые находятся значительно дальше от Земли. Свет от далеких объектов фокусируется и увеличивается, проходя через объекты-линзы, и таким образом ученые могут наблюдать за звездами и галактиками, свет которых неуловим напрямую Фото: wikipedia

Но ученые из Университета штата Пенсильвания предполагают, что гравитационное линзирование можно использовать и для усиления радиосигналов. И возможно, этим уже пользуются высокоразвитые внеземные цивилизации.

[ + – ] уУченые из Университета штата Пенсильвания предполагают, что гравитационное линзирование можно использовать и для усиления радиосигналов. И возможно этим уже пользуются высокоразвитые внеземные цивилизации Фото: space.com

Инопланетяне могли построить свою сеть межзвездной связи, используя звезды, которые усиливают сигналы. Ученые считают, что Солнце может быть одной из многих точек ретрансляции сигналов в нашей галактике и если поймать эти сигналы, можно не только подтвердить существование инопланетян, но и поучаствовать в галактическом общении.

[ + – ] Инопланетяне могли построить свою сеть межзвездной связи, используя звезды, которые усиливают сигналы Фото: National Park Service/Emily Ogden

Исследователи выдвинули теорию, что внеземные цивилизации создали сеть общения, которая похожа на сеть связи для мобильных телефонов на Земле. Для того, чтобы люди могли звонить и принимать звонки, электромагнитные волны передаются на вышку сотовой связи, а затем идут дальше. В данном случае такими вышками сотовой связи в нашей галактике могут выступать звезды, в том числе и наше Солнце.

"Если правильно разместить космические аппараты для передачи сигналов вокруг звезды, то с помощью гравитационного линзирования звезда будет усиливать эти волны и передавать дальше. Также мы считаем, что можно поймать эти сигналы", — говорит Ник Тусей из Университета штата Пенсильвания.

Ученые даже попытались услышать подобные сигналы, которые могли прийти из ближайшей к нам звездной системы Альфа Центавра, но пока ничего не обнаружили.

[ + – ] Исследователи выдвинули теорию, что внеземные цивилизации создали сеть общения, которая похожа на сеть связи для мобильных телефонов на Земле. Для того, чтобы люди могли звонить и принимать звонки, электромагнитные волны передаются на вышку сотовой связи, а затем идут дальше. В данном случае такими вышками сотовой связи в нашей галактике могут выступать звезды, в том числе и наше Солнце Фото: NASA

"Мы проверяли свою теорию всего один раз. Возможно, в этот момент никаких трансляций не было. Может мы просто что-то упустили в наших поисках. Мы не оставляем надежды убедится в правильности нашей гипотезы", — говорит Тусей.

Также ученые считают, что с помощью гравитационного линзирования можно не только обнаружить сигналы от инопланетян, но и использовать его для поддержания связи с будущими космическими аппаратами, которые будут отправлены к другим звездам.

Фокус уже писал о еще одной теории, которая касается способов общения инопланетян в космосе. Ученые считают, что внеземные цивилизации могут общаться между собой с помощью квантовой связи.

Также Фокус писал о том, что уже возможно получен первый настоящий сигнал от инопланетян. Просто его еще не удалось расшифровать.

Напоминаем также, что недавно британским астронавтом была озвучена версия, которая гласит, что никаких внеземных цивилизаций вообще не существует. А все неопознанные летательные аппараты, которые люди иногда видят на Земле, на самом деле имеют земное происхождение, просто созданы они в другом времени.