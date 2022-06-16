Инопланетян не существует. Британский астронавт считает НЛО путешественниками во времени

Тимоти Пик считает, что НЛО прилетели не с другой планеты.

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Астронавт Европейского космического агентства, британец Тимоти Пик, в эфире одного из телеканалов Великобритании заявил, что считает НЛО путешественниками во времени, которые прибыли из будущего, пишет Futurism.

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Британский астронавт Тимоти Пик, который имеет в своем зачете почти 186 дней пребывания на МКС, выступил в качестве гостя в эфире одной утренних программ на британском телевидении. Одна из тем утреннего шоу касалась недавних слушаний в американском Конгрессе, на которых представители Пентагона рассказали парламентариям о случаях наблюдения НЛО, которые они называют неопознанными воздушными явлениями.

[ + – ] Одна из тем утреннего шоу касалась недавних слушаний в американском Конгрессе, на которых представители Пентагона рассказали парламентариям о случаях наблюдения НЛО, которые они называют неопознанными воздушными явлениями Фото: Скриншот

НЛО, Пентагон и NASA

Как уже писал Фокус, представители американской разведки сообщили о том, что у них имеются свидетельства о нескольких сотнях случаев наблюдения необычных летающих объектов американскими военными. Пентагон пока не может объяснить, что из себя представляют эти НЛО и продолжает свое расследование.

После этого NASA заявило о том, что агентство создало свою рабочую группу, которая будет отдельно от Министерства обороны США выяснять являются ли НЛО чем-то внеземным или имеет все же отношение к нашей планете, как писал Фокус.

Необычная теория происхождения НЛО

Во время эфира астронавт Тим Пик заявил о том, что у него есть своя теория о происхождении НЛО. И эта теория согласуется с тем, что ему рассказывали его знакомые американские военные летчики, которые видели НЛО или, как их называют в Пентагоне, неопознанные воздушные явления.

[ + – ] Тимоти Найджел Пик — астронавт ЕКА, астронавт Великобритании, 546-й космонавт мира, во время эфира на ТВ заявил о том, что у него есть своя теория о происхождении НЛО Фото: Скриншот

Ведущие спросили у астронавта, как он считает: это все же внеземные объекты или же секретное оружие, о котором пока никто не знает? Тимоти Пик ответил, что он не верит, что это секретные разработки нового оружия США или других стран мира.

"У меня есть теория, и это же я слышал от пилотов военных самолетов, что в будущем правительство собирается разработать технологию путешествий во времени. И мне кажется, что НЛО – это что-то, что вернулось из будущего", — заявил Пик.

После того, как ведущие телешоу отреагировали на это заявление вежливым смехом, Пик добавил, что теорий о происхождении НЛО очень много, но несмотря на это, пока точно ответить на вопрос о том, чем являются эти объекты достаточно сложно.

Об этом уже говорили раньше

Хотя эта теория и кажется невероятной, тем не менее недавно ученый из Технологического университета Монтаны, США, Майкл Мастерс выпустил книгу, в которой он утверждает, что НЛО – это летательные аппараты людей, которые прибыли из будущего. Ученый считает, что случаи похищения людей НЛО, о которых заявляют уже многие годы, может быт связано с тем, что ученые из будущего таким образом изучают нас нынешних.

[ + – ] Ученый из Технологического университета Монтаны, США, Майкл Мастерс выпустил книгу, в которой он утверждает, что НЛО – это летательные аппараты людей, которые прибыли из будущего. Ученый считает, что случаи похищения людей НЛО, о которых заявляют уже многие годы, может быт связано с тем, что ученые из будущего таким образом изучают нас нынешних Фото: Express

"Что касается предполагаемых похищений людей НЛО, то я считаю, что будущие антропологи, историки и лингвисты возвращаются в прошлое, чтобы получить нужную им историческую информацию", — говорит Мастерс.

По его словам, самым простым объяснением явления НЛО может быть то, что это такие же люди, как и мы, только прибывшие из будущего.

Агент Малдер из известного телесериала "Секретные материалы" в данном случае мог бы сказать, что истина действительно где-то рядом.

[ + – ] Своеобразным слоганом научно-фантастического сериала "Секретные материалы", в котором часто пытались разгадать тайну НЛО, была фраза "Истина где-то рядом" Фото: Скриншот

Если же предположить, что НЛО все-таки являются внеземным объектом и инопланетяне все же существуют, то таким доказательством может стать полученный китайскими учеными новый сигнал из космоса. Хотя исследователи заявили, что им необходимо провести анализ полученных данных, это все же может быть сообщение от потенциальных инопланетян.

Но эти инопланетяне уже давно могут представлять собой не совсем живых существ, считает британский астроном, как уже писал Фокус. В ходе технологического прогресса этих внеземных существ могли заменить роботизированные сущности, которые захватили власть на родных планетах внеземной цивилизации.