Инопланетяне уже давно не живые существа из плоти и крови: такая же участь ждет человечество

Внеземные цивилизации представляют собой роботов, которые пережили своих создателей, считает английский астроном.

Пока что роботы, которые захватили власть над миром – это популярный сюжет фантастических книг и голливудских фильмов. Самыми известными из которых являются фильмы о Терминаторе. Но Королевский астроном Мартин Рис считает, что такое развитие событий вполне возможно на Земле. И это, возможно уже произошло на других планетах, где обитали внеземные цивилизации, сообщает Daily Mail.

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Королевский астроном Великобритании Мартин Рис высказал мнение, что теоретически существующие внеземные цивилизации уже давно не являются существами "из плоти и крови". По словам ученого, инопланетная жизнь может представлять собой роботов, которые смогли пережить своих создателей. И такая участь может постичь и людей на Земле, если роботы захватят власть на планете.

[ + – ] Королевский астроном Великобритании Мартин Рис высказал мнение, что теоретически существующие внеземные цивилизации уже давно не являются существами "из плоти и крови" Фото: Daily Mail

"Я думаю, если нам удастся обнаружить инопланетян, то они скорее всего, будут не из плоти и крови, это будут искусственно созданные существа, напичканные электроникой, что-то похожее на роботов", — говорит Рис.

По словам ученого, чтобы простейшая жизнь на планете превратилась в цивилизацию потребовалось 4 млрд лет, но нынешние технологии развиваются намного быстрее, а это значит, что примерно через 1000 лет людей могут вытеснить роботы.

"Представьте себе такую ситуацию, которая может случиться на Земле и возможно, уже случилась на других планетах. Эти электронные существа будут практически бессмертными, они могут дожить до конца Вселенной, я думаю несколько миллиардов лет точно", — говорит Рис.

[ + – ] Ученый считает, что если нам удастся обнаружить инопланетян, то они скорее всего будут не из плоти и крови, это будут искусственно созданные существа, напичканные электроникой, что-то похожее на роботов Фото: Daily Mail

По словам Королевского астронома, для того, чтобы люди выжили на других планетах, в частности на Марсе, им придется, хотя бы частично, стать киборгами.

"Я думаю, что будущие покорители других планет попытаются изменить свое тело и стать смесью плоти и электроники, чтобы выжить в экстремальных условиях. Но я полагаю, что идея о массовом перемещении людей на Марс – это полный бред", — говорит Рис.

[ + – ] Рис полагает, что будущие покорители других планет попытаются изменить свое тело и стать смесью плоти и электроники, чтобы выжить в экстремальных условиях Фото: Daily Mail

Также ученый считает, что пилотируемыми полетами на другие планеты должны заниматься частные компании, такие как SpaceX Илона Маска или Blue Origin Джеффа Безоса, а не NASA. По словам Риса, они смогут это сделать дешевле, даже если будет существовать больший риск для экипажей.

"Я думаю, что даже если будет высокий риск, все равно найдется очень много обычных людей, а не астронавтов, которые захотят полететь на Марс. Некоторые из них вообще захотят там остаться и не возвращаться на Землю. Я считаю, что многие захотят жить в космосе", — говорит Рис.

По словам ученого, массовый наплыв желающих отправиться жить на Красную планету или просто ее посетить, будет наблюдаться ближе к концу века или начиная с 2100 года.

[ + – ] Пока что роботы, которые захватили власть над миром – это популярный сюжет фантастических книг и голливудских фильмов. Самыми известными из которых являются фильмы о Терминаторе. Это отрывок из фильма 1991 года "Терминатор-2" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли

Возвращаясь к инопланетным цивилизациям, то пока человечество не обнаружило ни одной из них. Но многие ученые считают, что Земля не может быть единственным местом во Вселенной, где существует жизнь. Но другие ученые задают главный вопрос: если инопланетяне существуют, то почему мы их еще не увидели?

Фокус уже писал о том, что в NASA начали расследование известных случаев наблюдения НЛО на Земле. Эксперты должны ответить, являются ли эти объекты внеземного или наоборот полностью земного происхождения.

Также Фокус писал о том, что согласно новому исследованию, только в нашей галактике может существовать более 40 тысяч разумных цивилизаций, которые находятся на разных стадиях технологического развития.