NASA взялось за дело. Агентство начинает свое расследование НЛО, независимое от Пентагона

Космическое агентство независимо от Минобороны США проведет свое расследование и все данные станут достоянием общественности.

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Специальная команда ученых NASA во главе с астрофизиком Дэвидом Спергелем начинает работу по изучению всех существующих свидетельств о появлении НЛО на Земле. Ученые собираются собрать все имеющиеся данные от гражданских лиц, информацию от правительства США, а также разных американских организаций и компаний. Главная цель NASA – выяснить имеют ли эти явления земное или инопланетное происхождение, чтобы поставить возможную точку в решении этой давней загадки, сообщает New Atlas.

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О существовании НЛО люди говорят уже давно. Многие утверждают, что неоднократно видели неизвестные летающие объекты. Подобные свидетельства уже поступали и от американских военных. В то же время многие ученые считают, что НЛО не существует и их появление связано с какими-то природными явлениями.

Но во время слушаний в Конгрессе США представители разведки Министерства обороны этой страны представили свидетельства о 400 случаях наблюдений за НЛО американскими военными. Тогда стало известно, что в Минобороны хотят разобраться со всеми случаями появления "неопознанных воздушных явлений", но, как уже писал Фокус, пока точная причина их появления не установлена.

[ + – ] Многие люди утверждают, что неоднократно видели неизвестные летающие объекты. Подобные свидетельства уже неоднократно поступали и от американских военных. В то же время многие ученые считают, что НЛО не существует и их появление связано с какими-то природными явлениями Фото: Скриншот

Еще до этих слушаний Пентагон обнародовал, как уже писал Фокус, многостраничный документ, в котором были собраны свидетельства людей, которые сообщали о встречах с НЛО и о наблюдениях за другими паранормальными явлениями. В свете последних событий вокруг поисков ответа на вопрос: что такое НЛО и что они из себя представляют на самом деле, NASA решило создать свою научную команду для разгадки этой тайны.

Если раньше приверженцев существования НЛО считали поклонниками теорий заговора, то в последние годы к этим явлениям стали относиться более серьезно. Стоит вспомнить известный факт, когда 5 лет назад издание New York Times обнародовало три видео, на которых видно неизвестные летающие объекты. Эти объекты попали в кадр приборов американских военных самолетов. Неизвестные объекты двигались в небе с очень большой скоростью и выполняли такие маневры, которые не может сделать ни один известный самолет. Только по прошествии нескольких лет Пентагон официально подтвердил, что эти видеозаписи являются настоящими и изображенные на них объекты реальны.

Согласно специальному отчету Пентагона, который подготовили военные в 2021 году, существование неизвестных летающих объектов объяснялось следующим образом:

это могли быть воздушные помехи;

природные атмосферные явления;

эти объекты могли быть неизвестной технологической новинкой, которую создали частные компании США;

это могли быть неизвестные новейшие самолеты других стран;

и была еще категория "другое", то есть вообще неизвестно, что это.

[ + – ] Стоит вспомнить известный факт, когда 5 лет назад издание New York Times обнародовало три видео, на которых видно неизвестные летающие объекты. Эти объекты попали в кадр приборов американских военных самолетов. Неизвестные объекты двигались в небе с очень большой скоростью и выполняли такие маневры, которые не может сделать ни один известный самолет. Только по прошествии нескольких лет Пентагон официально подтвердил, что эти видеозаписи являются настоящими и изображенные на них объекты реальны Фото: Скриншот

Хотя Пентагон и пообещал продолжить свое расследование событий, связанных с НЛО, NASA будет работать отдельно от военных, чтобы найти ответ на давнюю загадку. В космическом агентстве хотят собрать все имеющиеся данные от гражданских лиц, информацию от правительства США, а также разных американских организаций и компаний касательно НЛО. После этого ученые хотят тщательно проанализировать всю имеющуюся информацию, чтобы сделать свои выводы.

По словам руководителя команды, которая будет заниматься разгадкой тайны НЛО в NASA, Дэвида Спергеля, окончательные результаты ученые надеются получить уже через 9 месяцев. То есть не раньше конца зимы 2023 года. Но в NASA обещают, что все свои данные и результаты расследования они сделают достоянием общественности.

[ + – ] NASA будет работать отдельно от военных, чтобы найти ответ на давнюю загадку. В космическом агентстве хотят собрать все имеющиеся данные от гражданских лиц, информацию от правительства США, а также разных американских организаций и компаний касательно НЛО Фото: Express

"Мы надеемся получить ответы на давно интересующие многих вопросы касательно природы этих неопознанных воздушных явлений. Возможно они имеют земное происхождение и тогда мы вообще откроем новую науку. Но возможно они имеют все же внеземное происхождение. С этим нам еще придется разобраться", — говорит Томас Зурбухен, заместитель администратора NASA по науке.

Как уже писал Фокус, английский ученый Брайан Кокс считает, что человечество – это единственный разумный вид в Млечном Пути. Но он не исключает возможности, что другие цивилизации существуют, просто не в нашей галактике.