NASA взялось за дело. Агентство начинает свое расследование НЛО, независимое от Пентагона
Космическое агентство независимо от Минобороны США проведет свое расследование и все данные станут достоянием общественности.
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Специальная команда ученых NASA во главе с астрофизиком Дэвидом Спергелем начинает работу по изучению всех существующих свидетельств о появлении НЛО на Земле. Ученые собираются собрать все имеющиеся данные от гражданских лиц, информацию от правительства США, а также разных американских организаций и компаний. Главная цель NASA – выяснить имеют ли эти явления земное или инопланетное происхождение, чтобы поставить возможную точку в решении этой давней загадки, сообщает New Atlas.
О существовании НЛО люди говорят уже давно. Многие утверждают, что неоднократно видели неизвестные летающие объекты. Подобные свидетельства уже поступали и от американских военных. В то же время многие ученые считают, что НЛО не существует и их появление связано с какими-то природными явлениями.
Но во время слушаний в Конгрессе США представители разведки Министерства обороны этой страны представили свидетельства о 400 случаях наблюдений за НЛО американскими военными. Тогда стало известно, что в Минобороны хотят разобраться со всеми случаями появления "неопознанных воздушных явлений", но, как уже писал Фокус, пока точная причина их появления не установлена.
Еще до этих слушаний Пентагон обнародовал, как уже писал Фокус, многостраничный документ, в котором были собраны свидетельства людей, которые сообщали о встречах с НЛО и о наблюдениях за другими паранормальными явлениями. В свете последних событий вокруг поисков ответа на вопрос: что такое НЛО и что они из себя представляют на самом деле, NASA решило создать свою научную команду для разгадки этой тайны.
Если раньше приверженцев существования НЛО считали поклонниками теорий заговора, то в последние годы к этим явлениям стали относиться более серьезно. Стоит вспомнить известный факт, когда 5 лет назад издание New York Times обнародовало три видео, на которых видно неизвестные летающие объекты. Эти объекты попали в кадр приборов американских военных самолетов. Неизвестные объекты двигались в небе с очень большой скоростью и выполняли такие маневры, которые не может сделать ни один известный самолет. Только по прошествии нескольких лет Пентагон официально подтвердил, что эти видеозаписи являются настоящими и изображенные на них объекты реальны.
Согласно специальному отчету Пентагона, который подготовили военные в 2021 году, существование неизвестных летающих объектов объяснялось следующим образом:
- это могли быть воздушные помехи;
- природные атмосферные явления;
- эти объекты могли быть неизвестной технологической новинкой, которую создали частные компании США;
- это могли быть неизвестные новейшие самолеты других стран;
- и была еще категория "другое", то есть вообще неизвестно, что это.
Хотя Пентагон и пообещал продолжить свое расследование событий, связанных с НЛО, NASA будет работать отдельно от военных, чтобы найти ответ на давнюю загадку. В космическом агентстве хотят собрать все имеющиеся данные от гражданских лиц, информацию от правительства США, а также разных американских организаций и компаний касательно НЛО. После этого ученые хотят тщательно проанализировать всю имеющуюся информацию, чтобы сделать свои выводы.
По словам руководителя команды, которая будет заниматься разгадкой тайны НЛО в NASA, Дэвида Спергеля, окончательные результаты ученые надеются получить уже через 9 месяцев. То есть не раньше конца зимы 2023 года. Но в NASA обещают, что все свои данные и результаты расследования они сделают достоянием общественности.
"Мы надеемся получить ответы на давно интересующие многих вопросы касательно природы этих неопознанных воздушных явлений. Возможно они имеют земное происхождение и тогда мы вообще откроем новую науку. Но возможно они имеют все же внеземное происхождение. С этим нам еще придется разобраться", — говорит Томас Зурбухен, заместитель администратора NASA по науке.
Как уже писал Фокус, английский ученый Брайан Кокс считает, что человечество – это единственный разумный вид в Млечном Пути. Но он не исключает возможности, что другие цивилизации существуют, просто не в нашей галактике.