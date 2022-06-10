NASA взялося до справи. Агентство розпочинає своє розслідування НЛО, незалежне від Пентагону

Космічне агентство незалежно від Міноборони США проведе своє розслідування та всі дані стануть надбанням громадськості.

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Спеціальна команда вчених NASA на чолі з астрофізиком Девідом Спергелем починає роботу з вивчення всіх свідчень про появу НЛО на Землі. Вчені збираються зібрати всі наявні дані від цивільних осіб, інформацію від уряду США, а також різних американських організацій та компаній. Головна мета NASA — з'ясувати, чи мають ці явища земне чи інопланетне походження, щоб поставити можливу точку в розв'язанні цієї давньої загадки, повідомляє New Atlas.

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Про існування НЛО люди говорять уже давно. Багато хто стверджує, що неодноразово бачив невідомі літаючі об'єкти. Такі свідчення вже надходили від американських військових. Водночас багато вчених вважають, що НЛО не існує і їхня поява пов'язана з якимись природними явищами.

Але під час слухань у Конгресі США представники розвідки Міністерства оборони цієї країни подали свідоцтва про 400 випадків спостережень за НЛО американськими військовими. Тоді стало відомо, що в Міноборони хочуть розібратися з усіма випадками появи "непізнаних повітряних явищ", але, як уже писав Фокус, поки точна причина їхньої появи не встановлена.

[ + – ] Багато людей стверджує, що вони неодноразово бачили невідомі літаючі об'єкти. Подібні свідчення вже неодноразово надходили від американських військових. У той же час багато вчених вважають, що НЛО не існує і їхня поява пов'язана з якимись природними явищами Фото: Скриншот

Ще до цих слухань Пентагон оприлюднив, як уже писав Фокус, багатосторінковий документ, в якому зібрані свідчення людей, які повідомляли про зустрічі з НЛО та спостереження за іншими паранормальними явищами. У світлі останніх подій навколо пошуків відповіді на запитання: що таке НЛО і чим воно є, NASA вирішило створити свою наукову команду для розгадки цієї таємниці.

Якщо раніше прихильників існування НЛО вважали шанувальниками теорій змови, то останніми роками до цих явищ стали ставитися серйозніше. Варто згадати відомий факт, коли 5 років тому видання New York Times оприлюднило три відео, на яких видно невідомі літаючі об'єкти. Ці об'єкти потрапили в кадр приладів американських військових літаків. Невідомі об'єкти рухалися в небі з дуже великою швидкістю та виконували такі маневри, які не може зробити жоден відомий літак. Тільки через кілька років Пентагон офіційно підтвердив, що ці відеозаписи є справжніми та зображені на них об'єкти реальні.

Відповідно до спеціального звіту Пентагону, який підготували військові у 2021 році, існування невідомих літаючих об'єктів пояснювалося так:

це могли бути повітряні перешкоди;

природні атмосферні явища;

ці об'єкти були невідомою технологічною новинкою, яку створили приватні компанії США;

це могли бути невідомі новітні літаки інших країн;

і була ще категорія "інше", тобто взагалі невідомо, що це.

[ + – ] Варто згадати відомий факт, коли 5 років тому видання New York Times оприлюднило три відео, на яких видно невідомі літаючі об'єкти. Ці об'єкти потрапили до кадру приладів американських військових літаків. Невідомі об'єкти рухалися в небі з дуже великою швидкістю та виконували такі маневри, які не може зробити жоден відомий літак. Тільки через кілька років Пентагон офіційно підтвердив, що ці відеозаписи є справжніми та зображені на них об'єкти реальні Фото: Скриншот

Хоча Пентагон і пообіцяв продовжити своє розслідування подій, пов'язаних із НЛО, NASA працюватиме окремо від військових, щоб знайти відповідь на давню загадку. В космічному агентстві хочуть зібрати всі наявні дані від цивільних осіб, інформацію від уряду США, а також різних американських організацій та компаній щодо НЛО. Після цього вчені хочуть ретельно проаналізувати всю інформацію, щоб зробити свої висновки.

За словами керівника команди, яка займатиметься розгадкою таємниці НЛО в NASA, Девіда Спергеля, остаточні результати вчені сподіваються отримати вже через 9 місяців. Тобто, не раніше кінця зими 2023 року. Але в NASA обіцяють, що всі свої дані та результати розслідування вони зроблять надбанням громадськості.

[ + – ] NASA працюватиме окремо від військових, щоб знайти відповідь на давню загадку. У космічному агентстві хочуть зібрати всі наявні дані від цивільних осіб, інформацію від уряду США, а також різних американських організацій та компаній щодо НЛО Фото: Express

"Ми сподіваємося отримати відповіді на питання, що давно цікавлять багатьох, щодо природи цих непізнаних повітряних явищ. Можливо вони мають земне походження і тоді ми взагалі відкриємо нову науку. Але можливо вони мають все ж таки позаземне походження. З цим нам ще доведеться розібратися", — каже Томас Зурбухен, заступник адміністратора NASA з науки.

Як уже писав Фокус, англійський вчений Браян Кокс вважає, що людство — це єдиний розумний вид у Чумацькому Шляху. Але він не відкидає можливості, що інші цивілізації існують просто не в нашій галактиці.