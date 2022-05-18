"Не можемо пояснити, що це". Пентагон повідомив Конгресу США про 400 випадків спостережень НЛО

Американські військові 11 разів зустрічали непізнані літальні об'єкти та 400 разів просто спостерігали за ними.

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На перших таких за останні 50 років публічних слуханнях у Конгресі США представники Пентагону повідомили про те, що військові США мали 11 випадків близьких зустрічей з НЛО й існує 400 свідчень спостережень за невідомими літальними об'єктами, повідомляє Express.

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Як уже писав Фокус, у Палаті представників Конгресу США відбулися перші за півстоліття публічні слухання, які стосуються питання НЛО. Два високопоставлені представники військової розвідки США заявили, що Пентагон має на меті встановити походження цих об'єктів, але визнають, що багато таких явищ вони пояснити не можуть. Проте, за словами військових, досі не виявлено жодних доказів позаземного походження цих НЛО.

За словами Скотта Брея, заступника директора розвідки ВМС США більшість спостережень НЛО поки неможливо пояснити, хоча для деяких об'єктів ці пояснення існують.

"Ми знаємо, що наші військовослужбовці стикалися з непізнаними явищами, і, оскільки вони становлять потенційну загрозу національній безпеці, ми докладаємо всіх зусиль, щоб встановити їхнє походження", — заявив ще один представник розвідки Пентагону Рональд Моултрі.

Брей показав конгресменам два відеозаписи, на яких присутні НЛО. На одному відео видно миготливі об'єкти трикутної форми в небі, які виявилися просто світловою аномалією. На іншому відеозаписі видно сферичний об'єкт, який пролетів повз кабіну пілота літака F-18.

"Щодо цього літального об'єкта, то в мене немає пояснення, що це", — сказав Брей.

[ + – ] Представники Пентагону повідомили, що військові США мали 11 випадків близьких зустрічей з НЛО і існує 400 свідчень спостережень за непізнаними літальними об'єктами Фото: NYT

Також представники Пентагону показали ще кілька відео, на яких видно загадкові літальні об'єкти, вони мають швидкість та маневровість недоступну сучасним технологіям. За словами Брея, походження цих НЛО також поки залишається загадкою.

"Наші аналітики враховують можливість того, що це можуть бути надсучасні земні літальні апарати, але поки нам невідомо ні про яку країну, яка могла б мати такі технології", — говорить Брей.

Конгресмени запитали у військових, чи були випадки зіткнення між американськими літаками та НЛО.

"Бойових зіткнень не було, але є підтвердження 11 випадків близької зустрічі з НЛО", — сказав Брей.

За словами Брея, попри те, що багато випадків спостереження за НЛО не можна поясненню, все ж таки військовим вдалося раціонально пояснити одне з найвідоміших спостережень НЛО за всю історію.

[ + – ] Американські пілоти неодноразово повідомляли, що вони спостерігали в небі непізнані літальні об'єкти Фото: Forbes

У липні 2019 року з есмінця ВМС США USS Russell біля узбережжя Каліфорнії помічено зелені об'єкти у формі піраміди. Існує короткий, 18-секундний запис цього інциденту, який став популярним серед любителів теорії змови.

"Після ретельного дослідження ми можемо з точністю сказати, що це були безпілотні літальні апарати", — заявив Брей.

За його словами, повідомлення про спостереження невідомих літальних об'єктів продовжують надходити до Пентагону.

"Нещодавно мені зателефонував пілот, у якого понад 2 тисячі годин нальоту і заявив про те, що він бачив НЛО", — сказав Брей.

Але, за словами представника Пентагону, досі військова розвідка не виявила прямих доказів, що ці об'єкти мають позаземне походження. Немає жодного зв'язку з позаземними НЛО і не виявлено свідчень їхньої катастрофи.

[ + – ] За словами представника Пентагону, досі військова розвідка не виявила прямих доказів того, що ці об'єкти мають позаземне походження Фото: BBC

Минулого року Пентагон у своєму звіті заявив, що свідчення спостереження незрозумілих повітряних явищ потребують ретельного аналізу та додаткових даних. Адже вони можуть бути поки невідомими літальними апаратами, які могли створити або на території США, або ж Росією або Китаєм.

Публічні слухання в Конгресі США ознаменували собою справжній переворот для уряду США, який тривалий час дискредитував існування повідомлень про "тарілки, що літають", повідомляє Reuters.