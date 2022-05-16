Конгрес США взявся за НЛО: представники розвідки дадуть свідчення на публічних слуханнях

У Конгресі вирішили провести публічні слухання за участю представників американської розвідки, аби розібратися з випадками спостереження НЛО.

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Уряд США серйозно взявся за випадки спостереження НЛО на Землі й хоче розібратися, що це за явища і яка їхня природа. До Конгресу США запросили представників американської розвідки, які найближчим часом мають дати свідчення про те, що їм відомо про це. Це перша така зустріч за понад 50 років, повідомляє Express.

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"Ця зустріч у Конгресі дасть громадськості можливість почути безпосередньо від експертів у цій галузі та представників розвідки про те, що таке одна з найбільших загадок сучасності. Це слухання має розірвати порочне коло надмірної таємності та спекуляцій правдою", — каже Адам Шифф, конгресмен від Демократичної партії США та голова Комітету з розвідки Палати представників Конгресу.

Майже 150 випадків спостереження НЛО

2021 року директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс оприлюднила звіт, який стосується спостережень за НЛО з 2004 року. В цьому звіті йдеться про те, що задокументовано 144 такі випадки. Але лише одне із цих спостережень за НЛО змогли пояснити пілоти ВПС США.

У звіті Національної розвідки США йдеться про те, що існує можливість того, що Росія чи Китай змогли створити якусь надсучасну технологію. І це може пояснити появу невідомих летючих об'єктів. Тим більше, що ці явища не пов'язані з випробуваннями військової техніки США. У звіті також подано описи випадків спостереження за НЛО біля військових тренувальних баз США. Тому всі ці випадки привертають дедалі більшу увагу американських політиків та Пентагону.

[ + – ] Випадки появи НЛО привертають дедалі більшу увагу американських політиків та Пентагону Фото: Express

Спеціальний відділ Пентагону

Як уже писав Фокус, кілька років тому в Пентагоні створили спеціальний відділ, завдання якого займатися вивченням випадків спостереження за НЛО. Також експерти повинні з'ясувати, що це дійсно представники позаземного розуму відвідують Землю або це секретні розробки Китаю або РФ. Але робота цього відділу виявилася незадовільною, тому в Пентагоні створили нову групу експертів, яка займатиметься ідентифікацією непізнаних об'єктів.

"Спостереження за НЛО — це дуже важливе питання. Ми прагнемо бути максимально відкритими перед американським народом", — заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.

Розвелл та НЛО у Зімбабве

Найвідомішим на сьогодні випадком появи НЛО є Розвельський інцидент або Аварія НЛО в Розвеллі. Ця подія сталася в 1947 році в штаті Нью-Мексико, коли невідомий літальний об'єкт зазнав аварії. Хоча американські військові заявляють, що це була аварія метеозонду, прихильники теорії змови вважають, що на Землю прибув інопланетний корабель разом з інопланетянами.

[ + – ] Найвідомішим на сьогоднішні випадком появи НЛО є Розвельський інцидент або Аварія НЛО в Розвеллі Фото: Express

Ще однією гучною подією стало масове спостереження НЛО у Зімбабве у 1994 році. Тоді 62 учні місцевої школи віком від 6 до 12 років спостерігали в небі політ НЛО і навіть заявляли про те, що цей об'єкт приземлився та був контакт з інопланетянами. Але не всі діти, які були того дня в школі, говорили про те, що бачили щось. Багато скептиків з наукової спільноти заявили тоді, що це було явище масової істерії.

Фокус вже писав про те, що одразу дві групи вчених хочуть надіслати повідомлення інопланетянам і перше з них відправлять уже 2022 року.

Нагадуємо, що вчені провели необхідні розрахунки та з'ясували, що час очікування потенційної відповіді від інопланетян на наші повідомлення може затягнутися на сотні тисяч років.