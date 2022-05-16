Конгресс США взялся за НЛО: представители разведки дадут показания на публичных слушаниях

В Конгрессе решили провести публичные слушания с участием представителей американской разведки, чтобы разобраться со случаями наблюдения НЛО.

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Правительство США серьезно взялось за случаи наблюдения НЛО на Земле и хочет разобраться, что это за явления и какова их природа. В Конгресс США пригласили представителей американской разведки, которые в ближайшее время должны будут дать показания о том, что им известно об этом. Это первая встреча подобного рода впервые за более, чем 50 лет, сообщает Express.

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"Данная встреча в Конгрессе даст общественности возможность услышать непосредственно от экспертов в данной области и представителей разведки о том, что из себя представляет одна из величайших загадок современности. Это слушание должно разорвать порочный круг чрезмерной секретности и спекуляций правдой", — говорит Адам Шифф, конгрессмен от Демократической партии США и председатель Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса.

Почти 150 случаев наблюдения НЛО

В 2021 году директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс обнародовала отчет, который касается наблюдений за НЛО с 2004 года. В этом отчете говорится о том, что было задокументировано 144 подобных случая. Но лишь одно из этих наблюдений за НЛО смогли объяснить пилоты ВВС США.

В отчете Национальной разведки США говорится о том, что существует возможность того, что Россия или Китай смогли создать какую-то сверхсовременную технологию. И это может объяснить появление неопознанных летающих объектов. Тем более, что эти явления точно не связаны с испытаниями военной техники США. В отчете также поданы описания случаев наблюдения за НЛО возле военных тренировочных баз США. Поэтому все эти случаи привлекают все большее внимание американских политиков и Пентагона.

[ + – ] Случаи появления НЛО привлекают все большее внимание американских политиков и Пентагона Фото: Express

Особый отдел Пентагона

Как уже писал Фокус, несколько лет назад в Пентагоне был создан особый отдел, задача которого заниматься изучением случаев наблюдения за НЛО. Также эксперты должны выяснить, что действительно ли это представители внеземного разума посещают Землю или же это секретные разработки Китая или РФ. Но работа этого отдела оказалась неудовлетворительной, поэтому в Пентагоне создали новую группу экспертов, которая будет заниматься идентификацией неопознанных объектов.

"Наблюдения за НЛО – это очень важный вопрос. Мы стремимся быть максимально открытыми перед американским народом", — заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Розуэлл и НЛО в Зимбабве

Самый известным на сегодняшний день случаем появления НЛО является Розуэлльский инцидент или Крушение НЛО в Розуэлле. Это событие произошло в 1947 году в штате Нью-Мексико, когда неизвестный летательный объект потерпел крушение. Хотя американские военные заявляют, что это было крушение метеозонда, приверженцы теории заговора считают, что на Землю прибыл инопланетный корабль вместе с инопланетянами.

[ + – ] Самый известным на сегодняшний день случаем появления НЛО является Розуэлльский инцидент или Крушение НЛО в Розуэлле Фото: Express

Еще одним громким событием стало массовое наблюдение НЛО в Зимбабве в 1994 году. Тогда 62 ученика местной школы возрастом от 6 до 12 лет наблюдали в небе полет НЛО и даже заявляли о том, что этот объект приземлился и был контакт с инопланетянами. Но не все дети, которые были в тот день в школе говорили о том, что видели нечто. Многие скептики из научного сообщества заявили тогда, что это было явление массовой истерии.

Фокус уже писал о том, что сразу две группы ученых хотят послать сообщения инопланетянам и первое из них отправят уже в 2022 году.

Напоминаем, что ученые провели необходимые расчеты и выяснили, что время ожидания потенциального ответа от инопланетян на наши сообщения может затянуться на сотни тысяч лет.