Можем не дожить. Человечеству нужно 400 тыс. лет, чтобы дождаться ответа от инопланетян

Исследователи подсчитали, вероятность того, смогут ли люди найти инопланетную цивилизацию до того, как исчезнет человеческая.

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Астрономы из Пекинского университета Вэньцзе Сун и Хэ Гао опубликовали новое исследование. В нем ученые попытались ответить на вопрос, сколько времени придется ждать человечеству, чтобы получить ответ от инопланетян, пишет Universe Today.

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Ответ был получен: 400 тыс. лет уйдет на то, чтобы связаться с инопланетной цивилизацией.

400 тыс. лет – слишком большой срок для вида, который существует всего пару сотен тысяч лет. Для сравнения, только 12 тыс. лет назад люди начали заниматься сельским хозяйством. В этом свете 400 тыс. лет выглядят почти нереальными.

Такое заоблачное число было получено в рамках исследования в области Коммуникации внеземных разумных цивилизаций (Communicating Extra-Terrestrial Intelligent, CETI). Иными словами авторы исследования попробовали подсчитать, сколько инопланетных CETI существует в Млечном Пути. Работа астрономов была опубликована в научном журнале The Astrophysical Journal.

"Как единственная разумная цивилизация на Земле, мы задаемся вопросом, уникально ли наше существование? За последние несколько десятилетий было проведено множество исследований в этой области", – пишут автор исследования.

Любой поиск внеземных цивилизаций – сложная задача, так как единственные данные, которыми мы обладаем: появление людей на Земле. Но многие исследователи подошли к этой задаче, как к умственному эксперименту, основываясь на строгих научных принципах. В результате одного из таких экспериментов ученые предположили, что в Млечном Пути существует 36 CETI.

Количество CETI напрямую зависит от того, сколько человечество сможет ждать ответа.

"Мы всегда стремились узнать, сколько CETI существует в Млечном Пути. Но это очень сложный вопрос. Мы можем анализировать лишь одну известную константу – самих себя", – отмечают ученые.

Именно здесь ученые обращаются к известному уравнению Дрейка. Основываясь на данных о Млечном Пути, уравнение Дрейка может показать, сколько CETI находится в нашей галактике. По сути, уравнение Дрейка – это формула, которая помогает высчитать число внеземных цивилизаций в галактике, с которым люди могут вступить в контакт.

Но некоторые критики утверждают, что и в этом уравнении имеются свои недостатки. Например, некоторые переменные представляют из себя не более чем предположения, поэтому конечное число цивилизаций может быть ошибочным.

Поэтому уравнение Дрейка – это скорее мысленный эксперимент, чем реальная формула. Именно с нее и решили начать авторы нового исследования.

Так откуда же взялось число 400 тыс. лет, если мы даже не знаем, сколько CETI может находиться в Млечном Пути?

Группа исследователей взяла за основу исследование, проведенное в 2020 году, согласно которому в нашей галактике находится 36 CETI. Такое число было получено на основе данных, включающих в себя историю звездообразования в галактике, распределения тяжелых элементов и наличие у звезд планет земного типа в обитаемых зонах.

"Наличие внеземных разумных и способных к общению цивилизаций останется полностью в области гипотез до тех пор, пока не будет установлен первый контакт", – подчеркивают авторы исследования.

Но они также говорят, что ученые все еще могут создавать рабочие модели, основанные на логических предположениях. По крайней мере, дать правдоподобную оценку частоты возникновения развитых цивилизаций.

Новое исследование основывается на двух параметрах, которые малоизучены. Первый параметр касается того, сколько планет земной группы пригодно для жизни и как часто эта жизнь становится высокоразвитой цивилизацией. Во-вторых, на какой стадии эволюции звезды-хозяина могут появиться CETI.

Каждый из этих двух параметров стал переменной в расчетах исследователей. В результате серии моделирований Сонг и Гао получили два сценария: оптимистичный и пессимистичный.

В первом сценарии, возраст звезды должен составлять не менее 25% от общего срока ее жизни, чтобы на соседних планетах появились CETI. В таком случае, для каждой планеты земной группы вероятность появления CETI составляет всего 0,1%. И это самый оптимистичный сценарий, в котором в галактике находится более 42 тыс. CETI. Но если они будут разбросаны по всей галактике, тогда время ожидания ответа составляет около 2 тыс. лет.

В пессимистичном сценарии звезда успеет состариться намного больше, пока на соседних планетах смогут появиться CETI. В этом случае, вероятность обнаружения инопланетного сигнала падает до ничтожного процента. Такой расчет показывает, что в Млечном Пути может быть всего 111 CETI. Человечеству придется дожидаться ответа 400 тыс. лет, чтобы установить двустороннюю связь с инопланетной цивилизацией.

Именно в этот момент появляется Великий Фильтр. Согласно этой гипотезе, во Вселенной существует некая преграда, которая вначале препятствует материи стать жизнью, а после высокоразвитой цивилизацией.

"Существует предположение, что срок существования цивилизаций, скорее всего, ограничивается из-за многих рисков, таких как перенаселение, ядерная угроза, внезапное изменение климата, кометы-убийцы, экология и т.д. Если сценарий Судного дня верен, то люди могут и вовсе никогда не получить сигналов от других CETI", – подчеркивают авторы исследования.

Сможет ли когда-нибудь человечество установить контакт с другой цивилизацией? Это один из самых сложных вопросов, и почти наверняка никто из ныне живущих не получит на него ответа. Сперва на других планетах должны появиться CETI, а также наша цивилизация должна жить в одно время с инопланетной, чтобы этот контакт стал возможным. Вероятно, инопланетный CETI мог уже обнаружить жизнь на Земле, но также мог быть уничтожен Великим Фильтром.