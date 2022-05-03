Можемо не дожити. Людству потрібно 400 тис. років, щоб дочекатися відповіді від інопланетян

Дослідники підрахували ймовірність того, чи зможуть люди знайти інопланетну цивілізацію до того, як зникне людська.

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Астрономи з Пекінського університету Веньцзе Сун і Хе Гао опублікували нове дослідження. У ньому вчені спробували відповісти на запитання, скільки часу доведеться чекати людству, щоб отримати відповідь від інопланетян, пише Universe Today.

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Відповідь була отримана: 400 тис. років піде на те, щоб зв'язатися з інопланетною цивілізацією.

400 тис. років — дуже великий термін для виду, який існує всього кілька сотень тисяч років. Для порівняння, лише 12 тис. років тому люди почали займатися сільським господарством. У цьому світлі 400 тис. років виглядають майже нереальними.

Таке надхмарне число було отримано в межах дослідження в галузі Комунікації позаземних розумних цивілізацій (Communicating Extra-Terrestrial Intelligent, CETI). Іншими словами, автори дослідження спробували підрахувати, скільки інопланетних CETI існує в Чумацькому Шляху. Робота астрономів була опублікована в науковому журналі The Astrophysical Journal.

"Як єдина розумна цивілізація на Землі, ми ставимо питання, чи унікальне наше існування? За останні кілька десятиліть було проведено безліч досліджень у цій галузі", — пишуть автор дослідження.

Будь-який пошук позаземних цивілізацій — складне завдання, оскільки єдині дані, які ми маємо: поява людей на Землі. Але багато дослідників підійшли до цього завдання, як до розумового експерименту, спираючись на суворі наукові принципи. Унаслідок одного з таких експериментів учені припустили, що в Чумацькому Шляху існує 36 CETI.

Кількість CETI безпосередньо залежить від того, скільки людство зможе чекати на відповідь.

"Ми завжди прагнули дізнатися, скільки CETI існує у Чумацькому Шляху. Але це дуже складне питання. Ми можемо аналізувати лише одну відому константу — самих себе", — зазначають вчені.

Саме тут вчені звертаються до відомого рівняння Дрейка. Ґрунтуючись на даних про Чумацький шлях, рівняння Дрейка може показати, скільки CETI знаходиться в нашій галактиці. По суті, рівняння Дрейка — це формула, яка допомагає вирахувати кількість позаземних цивілізацій у галактиці, з якою люди можуть вступити у контакт.

Але деякі критики стверджують, що й у цьому рівнянні є недоліки. Наприклад, деякі змінні являють собою не більше ніж припущення, тому кінцеве число цивілізацій може бути помилковим.

Тому рівняння Дрейка — це скоріше уявний експеримент, аніж реальна формула. Саме з неї і вирішили розпочати автори нового дослідження.

Тож звідки ж узялося число 400 тис. років, якщо ми навіть не знаємо, скільки CETI може бути в Чумацькому Шляху?

Група дослідників узяла за основу дослідження, проведене у 2020 році, згідно з яким у нашій галактиці знаходиться 36 CETI. Таке число було отримано на основі даних, що враховують історію зороутворення в галактиці, розподіл важких елементів і наявність у зірок планет земного типу в населених зонах.

"Наявність позаземних розумних і здатних до спілкування цивілізацій залишиться повністю в галузі гіпотез доти, доки не буде встановлено перший контакт", — наголошують автори дослідження.

Але вони також кажуть, що вчені все ще можуть створювати робочі моделі, що базуються на логічних припущеннях. Принаймні, дати правдоподібну оцінку частоти виникнення розвинених цивілізацій.

Нове дослідження ґрунтується на двох параметрах, які маловивчені. Перший параметр стосується того, скільки планет земної групи є придатним для життя і як часто це життя стає високорозвиненою цивілізацією. По-друге, на якій стадії еволюції зірки-господаря можуть виникнути CETI.

Кожен із цих двох параметрів став змінною у розрахунках дослідників. Унаслідок серії моделювань Сонг і Гао отримали два сценарії: оптимістичний та песимістичний.

У першому сценарії вік зірки повинен становити не менше 25% від загального терміну її життя, щоб на сусідніх планетах з'явилися CETI. У такому разі, для кожної планети земної групи ймовірність появи CETI становить лише 0,1%. І це найоптимістичніший сценарій, у якому в галактиці перебуває понад 42 тис. CETI. Але якщо вони будуть розкидані по всій галактиці, тоді очікування відповіді становить приблизно 2 тис. років.

У песимістичному сценарії зірка встигне постаріти набагато більше, поки на сусідніх планетах зможуть з'явитися CETI. У цьому випадку ймовірність виявлення інопланетного сигналу падає до мізерного відсотка. Такий розрахунок показує, що в Чумацькому Шляху може бути лише 111 CETI. Людству доведеться чекати відповіді 400 тис. років, щоб встановити двосторонній зв'язок з інопланетною цивілізацією.

Саме на цей момент з'являється Великий Фільтр. Згідно з цією гіпотезою, у Всесвіті існує певна перешкода, яка спочатку перешкоджає матерії стати життям, а після високорозвиненої цивілізацією.

"Існує припущення, що термін існування цивілізацій, швидше за все, обмежується через багато ризиків, таких як перенаселення, ядерна загроза, раптова зміна клімату, комети-вбивці, екологія тощо. Якщо сценарій Судного дня правильний, то люди можуть взагалі ніколи не отримати сигналів від інших CETI", — наголошують автори дослідження.

Чи зможе колись людство встановити контакт з іншою цивілізацією? Це одне з найскладніших питань, і майже напевно ніхто з тих, хто нині живе, не отримає на нього відповіді. Спочатку на інших планетах має з'явитися CETI, а також наша цивілізація має жити одночасно з інопланетною, щоб цей контакт став можливим. Ймовірно, інопланетний CETI вже міг виявити життя на Землі, але також міг бути знищений Великим Фільтром.