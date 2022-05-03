UA
UA
Разделы
Материалы
Технологии и наука

Сразу две группы ученых хотят послать весточки инопланетянам: первую отправят уже в 2022 году

168
Радиотелескоп
Фото: Forbes | Ученые хотят рассказать представителям внеземных цивилизаций, где находится Земля

Ученые хотят рассказать представителям внеземных цивилизаций, где находится Земля. Но это может представлять угрозу для нас.

Уже более 70 лет астрономы сканируют космос в поисках сигналов от внеземных цивилизаций. Многие ученые уверены, что внеземная разумная жизнь все-таки существует на многих из 300 млн потенциально обитаемых планетах в нашей галактике. И эти представители внеземных цивилизаций, по крайней мере некоторые из них, по мнению ученых, достигли необходимого технологического уровня, чтобы также, как и мы выйти в космос и посылать сигналы другим цивилизациям. Но пока что таких сигналов не обнаружено. Поэтому ученые на Земле сами отправляют сообщения инопланетянам. О том, что это за сообщения и нужно ли их отправлять изданию The Conversation рассказал Крис Импи из Университета штата Аризона, США.

По словам ученого уже в ближайшее время две группы ученых планируют отправить новые сообщения для представителей внеземных цивилизаций, которые по мнению этих же ученых должны так же как и мы, вслушиваться в бездну космоса.

"Это похоже на то, как если бы вы потерялись в пустыне и написали слово "Помогите" в надежде, чтобы вас обнаружили с воздуха. Многие задаются вопросом: а нужно ли посылать такие сообщения, не опасно ли это для нас?", — говорит Импи.

Первые попытки связаться с инопланетянами

Еще в 70-х годах прошлого века NASA отправило в космос, среди прочих подобных им, аппараты "Пионер-10" и "Вояджер-1", которые, кроме исследовательской работы предназначались для отправки послания инопланетянам. Они несли информацию о человеке, Земле, Солнечной системе и о том, где найти нашу планету. Ученые надеялись, что, когда аппараты покинут Солнечную систему, что уже произошло, то их найдут инопланетяне и узнают, что мы существуем и где нас найти, говорит Импи.

послание инопланетянам, Пионер 10
Такое послание инопланетянам несет в себе космический аппарат "Пионер-10"
Фото: The Conversation

Другие попытки связи с внеземными цивилизациями

Некоторые ученые посчитали, что найти наши аппараты в бездне космоса – это все равно, что найти иголку в стоге сена. Поэтому было принято решение отправить в космос радиосообщение.

Первым таким сообщением для внеземных цивилизаций был зашифрованный радиосигнал, который отправили в 1974 году из обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико. Сообщение, в котором говорится о человеке и нашей планете, полетело в шаровое скопление М13, которое находится на расстоянии 25 тысяч световых лет от нас. Соответственно оно еще туда летит, а ждать ответа нам придется примерно столько же времени, считает Импи.

Новые сообщения для инопланетян

По словам ученого, в ближайшее время две группы исследователей собираются отправить инопланетянам новые сообщения.

Одно из новых сообщений хотят отправить с помощью крупнейшего в мире радиотелескопа FAST, который находится в Китае, уже в 2023 году. Об этом сигнале для инопланетян, который называется "Радиомаяк в Галактике", и из чего он состоит Фокус уже подробно писал ранее.

Ученые отправят сообщение к звездам, которые находятся возле центра Млечного Пути на расстоянии от 10 до 20 тысяч световых лет от Земли.

радиотелескоп FAST
Одно из новых сообщений хотят отправить с помощью крупнейшего в мире радиотелескопа FAST, который находится в Китае
Фото: The Conversation

"Это конечно увеличивает количество инопланетян, которые могут получить сигнал, но опять-таки, ждать ответа придется десятки тысяч лет", — говорит Импи.

Второй сигнал для внеземных цивилизаций ученые хотят отправить с помощью спутниковой станции Гунхилли в Англии уже в октябре 2022 года. Сигнал нацелен на звезду TRAPPIST-1.

Вокруг этой звезды вращается 7 планет, три из которых похожи на Землю и там, по мнению ученых, может быть жизнь, в том числе и разумная. TRAPPIST-1 находится на расстоянии в 38 световых лет, а значит потенциальный ответ можно будет получить уже через 78 лет, говорит Импи.

Нужно ли отправлять сообщения инопланетянам?

"Ответ на вопрос о том, нужно ли нам общение с инопланетянами и нужно ли нам, чтобы этот внеземной разум нас нашел, не так однозначен, как кажется", — говорит Импи.

Знаменитый физик Стивен Хокинг говорил о том, что контакт с инопланетянами, которые обладают более совершенными технологиями, может быть опасен для землян.

Млечный путь
Инопланетяне, которые живут где-то в нашей галактике, могут представлять для нас угрозу
Фото: The Conversation

"Хокинг считал, что если высокоразвитая цивилизация узнает, где находится Земля, то эти инопланетяне могут прилететь и уничтожить нас", — говорит Импи.

Но многие ученые не видят в этом никакой опасности. Ведь если, инопланетная цивилизация так высокоразвита, то ее представители скорее всего уже знают о том, где находится Земля, и что здесь живут люди.

"Если люди когда-нибудь вступят в контакт c инопланетянами, я надеюсь, что они придут с миром", — говорит Импи.

Напоминаем, что ученые нашли легкий способ обнаружения инопланетной жизни. Исследователи предлагают прекратить искать биосигнатуры в атмосферах далеких планет, а сосредоточить свое внимание на техносигнатурах.

Также Фокус писал о том, что ученые дали ответ на вопрос, когда человечество может достичь уровня цивилизации I типа по шкале Кардашева.