Сразу две группы ученых хотят послать весточки инопланетянам: первую отправят уже в 2022 году

Ученые хотят рассказать представителям внеземных цивилизаций, где находится Земля. Но это может представлять угрозу для нас.

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Уже более 70 лет астрономы сканируют космос в поисках сигналов от внеземных цивилизаций. Многие ученые уверены, что внеземная разумная жизнь все-таки существует на многих из 300 млн потенциально обитаемых планетах в нашей галактике. И эти представители внеземных цивилизаций, по крайней мере некоторые из них, по мнению ученых, достигли необходимого технологического уровня, чтобы также, как и мы выйти в космос и посылать сигналы другим цивилизациям. Но пока что таких сигналов не обнаружено. Поэтому ученые на Земле сами отправляют сообщения инопланетянам. О том, что это за сообщения и нужно ли их отправлять изданию The Conversation рассказал Крис Импи из Университета штата Аризона, США.

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По словам ученого уже в ближайшее время две группы ученых планируют отправить новые сообщения для представителей внеземных цивилизаций, которые по мнению этих же ученых должны так же как и мы, вслушиваться в бездну космоса.

"Это похоже на то, как если бы вы потерялись в пустыне и написали слово "Помогите" в надежде, чтобы вас обнаружили с воздуха. Многие задаются вопросом: а нужно ли посылать такие сообщения, не опасно ли это для нас?", — говорит Импи.

Первые попытки связаться с инопланетянами

Еще в 70-х годах прошлого века NASA отправило в космос, среди прочих подобных им, аппараты "Пионер-10" и "Вояджер-1", которые, кроме исследовательской работы предназначались для отправки послания инопланетянам. Они несли информацию о человеке, Земле, Солнечной системе и о том, где найти нашу планету. Ученые надеялись, что, когда аппараты покинут Солнечную систему, что уже произошло, то их найдут инопланетяне и узнают, что мы существуем и где нас найти, говорит Импи.

[ + – ] Такое послание инопланетянам несет в себе космический аппарат "Пионер-10" Фото: The Conversation

Другие попытки связи с внеземными цивилизациями

Некоторые ученые посчитали, что найти наши аппараты в бездне космоса – это все равно, что найти иголку в стоге сена. Поэтому было принято решение отправить в космос радиосообщение.

Первым таким сообщением для внеземных цивилизаций был зашифрованный радиосигнал, который отправили в 1974 году из обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико. Сообщение, в котором говорится о человеке и нашей планете, полетело в шаровое скопление М13, которое находится на расстоянии 25 тысяч световых лет от нас. Соответственно оно еще туда летит, а ждать ответа нам придется примерно столько же времени, считает Импи.

Новые сообщения для инопланетян

По словам ученого, в ближайшее время две группы исследователей собираются отправить инопланетянам новые сообщения.

Одно из новых сообщений хотят отправить с помощью крупнейшего в мире радиотелескопа FAST, который находится в Китае, уже в 2023 году. Об этом сигнале для инопланетян, который называется "Радиомаяк в Галактике", и из чего он состоит Фокус уже подробно писал ранее.

Ученые отправят сообщение к звездам, которые находятся возле центра Млечного Пути на расстоянии от 10 до 20 тысяч световых лет от Земли.

[ + – ] Одно из новых сообщений хотят отправить с помощью крупнейшего в мире радиотелескопа FAST, который находится в Китае Фото: The Conversation

"Это конечно увеличивает количество инопланетян, которые могут получить сигнал, но опять-таки, ждать ответа придется десятки тысяч лет", — говорит Импи.

Второй сигнал для внеземных цивилизаций ученые хотят отправить с помощью спутниковой станции Гунхилли в Англии уже в октябре 2022 года. Сигнал нацелен на звезду TRAPPIST-1.

Вокруг этой звезды вращается 7 планет, три из которых похожи на Землю и там, по мнению ученых, может быть жизнь, в том числе и разумная. TRAPPIST-1 находится на расстоянии в 38 световых лет, а значит потенциальный ответ можно будет получить уже через 78 лет, говорит Импи.

Нужно ли отправлять сообщения инопланетянам?

"Ответ на вопрос о том, нужно ли нам общение с инопланетянами и нужно ли нам, чтобы этот внеземной разум нас нашел, не так однозначен, как кажется", — говорит Импи.

Знаменитый физик Стивен Хокинг говорил о том, что контакт с инопланетянами, которые обладают более совершенными технологиями, может быть опасен для землян.

[ + – ] Инопланетяне, которые живут где-то в нашей галактике, могут представлять для нас угрозу Фото: The Conversation

"Хокинг считал, что если высокоразвитая цивилизация узнает, где находится Земля, то эти инопланетяне могут прилететь и уничтожить нас", — говорит Импи.

Но многие ученые не видят в этом никакой опасности. Ведь если, инопланетная цивилизация так высокоразвита, то ее представители скорее всего уже знают о том, где находится Земля, и что здесь живут люди.

"Если люди когда-нибудь вступят в контакт c инопланетянами, я надеюсь, что они придут с миром", — говорит Импи.

Напоминаем, что ученые нашли легкий способ обнаружения инопланетной жизни. Исследователи предлагают прекратить искать биосигнатуры в атмосферах далеких планет, а сосредоточить свое внимание на техносигнатурах.

Также Фокус писал о том, что ученые дали ответ на вопрос, когда человечество может достичь уровня цивилизации I типа по шкале Кардашева.