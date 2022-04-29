Проще простого. Ученые нашли легкий способ обнаружения инопланетной жизни

Исследователи предлагают прекратить искать биосигнатуры в атмосферах далеких планет, а сосредоточиться на другом.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Исследователи считают, что технологические признаки развитых цивилизаций могут быть быстрее найдены, чем биосигнатуры на далеких планетах. Об это сообщает Inverse.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

К такому выводу пришла группа исследователей из Института SETI по поиску внеземного разума. Астроном из Пенсильванского университета Джейсон Райт вместе с коллегами считает, что инопланетные технологии более распространены и обнаружить их легче, чем биологические сигнатуры.

Техносигнатуры – это инопланетные радиосигналы, космические корабли, искусственные источники света на планетах и загрязнение атмосферы. Все это может стать первым доказательством существования инопланетной цивилизации.

Райт и его команда полагают, что количество планет или даже звездных систем, на которых могут быть найдены техносигнатуры намного больше, чем количество планет с признаками биологической жизни.

Теория говорит о том, что технологически продвинутых инопланетян легче обнаружить с Земли, чем миллиарды других миров, пусть даже кишащих жизнью. Разумная форма жизни может создавать радиоприемники, лазеры, космические корабли и даже сферы Дайсона. В таком случае, эти цивилизации могут засеять своими технологиями не только свою планету, но и соседние, и даже целые звездные системы.

Технологии могут даже пережить цивилизацию, которая создала их, продолжая отправлять в космос техносигнатуры.

"Мы не так далеки от того, чтобы понять, как машины могут самовосстанавливаться и даже воспроизводиться без участия человека. Нам легко представить самодостаточную технологию, которая могла бы пережить своих создателей", – отмечает Райт.

Авторы исследования приводят в пример нашу цивилизацию, которая разбросала собственные технологии по всей Солнечной системе и даже за ее пределами.

Астроном подчеркивает, что в нашей Солнечной системе обитаема лишь одна планета и только она имеет биосигнатуру. В это же время, человечество успело отправить свои аппарат на Венеру, Марс, Юпитер, не говоря уже о кораблях "Вояджер", которые вышли далеко за пределы Солнечной системы.

По словам исследователей, наши космические технологии могли быть уже замечены инопланетными цивилизациями. Внеземной разум заметил бы наши технологии быстрее, чем нашел бы биосигнатуру на одной единственной планете Земля.

Кроме этого, некоторые земные технологии также могут пережить создателей, например, спутники Lageos, которые представляют собой большие отражающие поверхности на орбите Земли.

"Спутники Lageos будут вращаться вокруг Земли еще очень долго после того, как планета станет непригодной для жизни", – говорит астроном Института SETI Джилл Тартер.