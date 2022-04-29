Простіше простого. Учені знайшли легкий спосіб виявлення інопланетного життя

Дослідники пропонують припинити шукати біосигнатури в атмосферах далеких планет, а зосередитись на іншому.

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Дослідники вважають, що технологічні ознаки розвинутих цивілізацій можуть бути знайдені швидше, ніж біосигнатури на далеких планетах. Про це повідомляє Inverse.

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Такого висновку дійшла група дослідників з Інституту SETI з пошуку позаземного розуму. Астроном із Пенсільванського університету Джейсон Райт разом із колегами вважає, що інопланетні технології більш поширені та виявити їх легше, ніж біологічні сигнатури.

Техносигнатури — це інопланетні радіосигнали, космічні кораблі, штучні джерела світла на планетах і забруднення атмосфери. Усе це може стати першим підтвердженням існування інопланетної цивілізації.

Райт і його команда вважають, що кількість планет або навіть зіркових систем, на яких можуть бути знайдені техносигнатури, набагато більша, ніж кількість планет з ознаками біологічного життя.

Теорія говорить про те, що технологічно просунутих інопланетян легше виявити із Землі, ніж мільярди інших світів, нехай навіть там вирує життям. Розумна форма життя може створювати радіоприймачі, лазери, космічні кораблі та навіть сфери Дайсона. У такому разі ці цивілізації можуть засіяти своїми технологіями не лише свою планету, а й сусідні, і навіть цілі зіркові системи.

Технології можуть навіть пережити цивілізацію, яка створила їх, продовжуючи відправляти в космос техносигнатури.

"Ми не такі далекі від того, щоб зрозуміти, як машини можуть самовідновлюватися і навіть відтворюватися без участі людини. Нам легко уявити самодостатню технологію, яка могла б пережити своїх творців", — зазначає Райт.

Автори дослідження наводять приклад нашої цивілізації, яка розкидала власні технології по всій Сонячній системі і навіть за її межами.

Астроном підкреслює, що в нашій Сонячній системі живе лише одна планета і тільки вона має біосигнатуру. У цей же час людство встигло відправити свої апарати на Венеру, Марс, Юпітер, не кажучи вже про кораблі "Вояджер", які вийшли далеко за межі Сонячної системи.

За словами дослідників, наші космічні технології були вже помічені інопланетними цивілізаціями. Позаземний розум помітив би наші технології швидше, ніж знайшов би біосигнатуру на єдиній планеті Земля.

Крім цього, деякі земні технології також можуть пережити творців, наприклад, супутники Lageos, які є великими відбивальними поверхнями на орбіті Землі.

"Супутники Lageos обертатимуться навколо Землі ще дуже довго після того, як планета стане непридатною для життя", — каже астроном Інституту SETI Джилл Тартер.