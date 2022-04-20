Когда человечество станет цивилизацией I типа: ученые дали свой ответ

Цивилизации, которые относятся к этому типу потребляют всю энергию родной звезды, но нам еще далеко до этого.

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Ученые из Калифорнийского технологического института в своей новой научной работе попытались выяснить, может ли наша цивилизация достичь такого технологического расцвета, чтобы соответствовать цивилизации I типа по шкале Кардашева, сообщает ScienceAlert.

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Есть несколько способов измерить прогресс человеческой цивилизации. Один из способов состоит в том, сколько энергии мы можем потреблять. Если считать потребление энергии одним из наших самых полезных навыков, то можно предположить, что подобными навыками обладают и другие цивилизации во Вселенной. А значит уровень потребление энергии цивилизацией является мерой измерения ее технологического прогресса. В этом заключается основной смысл шкалы Кардашева.

Шкала Кардашева

Эту шкалу создал советский астрофизик Николай Кардашев еще в 1964 году. Он разделил цивилизации на три типа:

Цивилизация I типа способна использовать энергию, которая соответствует количеству энергии достигшей ее планеты от родной звезды;

Цивилизация II типа может использовать всю энергию своей звезды;

Цивилизация III типа достигла такого уровня, что использует всю энергию своей родной галактики.

[ + – ] Сравнение разных типов цивилизаций по шкале Кардашева и уровен ьпотребляемой ими энергии в ваттах Фото: ScienceAlert

Как человечеству можно достичь уровня цивилизации I типа?

"Хотя люди используют огромное количество энергии, мы даже не относимся к цивилизации I типа", — говорит Джонатан Цзян из Калифорнийского технологического института.

Около 10 в 16 степени ватт солнечной энергии попадает на Землю, но наша цивилизация использует только 10 в 13 степени ватт. Поэтому ученые задались вопросом: можем ли мы вообще достичь уровня цивилизации I типа по шкале Кардашева?

"С одной стороны достичь необходимого уровня потребления энергии можно с помощью приоритетного производства этой энергии на Земле. Ведь теоретически невозможно захватить весь солнечный свет и при этом оставить Землю пригодной для жизни", — говорит Цзян.

Ученые в рамках исследования изучили 3 основных источника энергии:

энергия от ископаемых видов топлива;

энергия от атомных электростанций;

возобновляемые источники энергии.

"Но если сжечь все ископаемое топливо, то климат так сильно изменится, что человечество вымрет. Соответственно сложно стать цивилизацией I типа, если вас не существует", — говорит Цзян.

Когда мы сможем стать цивилизацией I типа?

Тем не менее, ученые утверждают, что при правильном использовании источников энергии на Земле, чтобы избежать изменения климата, можно достичь уровня цивилизации I типа. Правда это произойдет не раньше, чем в 2371 году.

Напоминаем, что в NASA готовят новое сообщение для инопланетян, в котором подробно расскажут о нашей цивилизации. Ученые даже хотят получить ответ от представителей внеземных цивилизаций, если они конечно существуют.

Также Фокус писал о том, что ученые поставили под сомнение известную гипотезу о происхождении человеческой цивилизации. И предложили взамен новую теорию.