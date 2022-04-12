Ученые развенчали главную теорию происхождения человеческой цивилизации

Новое исследование ставит под сомнение традиционную теорию о том, что переход от собирательства к земледелию привел к развитию сложных иерархических обществ.

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Исследование международной группы ученых показывает, что высокая продуктивность сельского хозяйства и создание излишков продукции само по себе не является причиной появления иерархического общества и государства в целом, сообщает Phys.

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Группа ученых под руководством Йорама Майшара из Уорикского университета опубликовали исследование, которое утверждает, что именно выращивание зерновых культур стало ключевым фактором формирования иерархических обществ. По словам ученых, это связано с тем, что зерновые культуры можно лучше собирать и хранить, чем, например, корнеплоды, которые менее пригодны для длительного хранения. Это упрощает использование зерновых в качестве налога.

Развенчание общепринятой теории

"Теория, которая связывает продуктивность сельского хозяйства и появление излишков продукции с возникновением иерархии в человеческом обществе, развивалась в течение нескольких столетий и стала общепринятой. Мы показываем, что эта теория ошибочна", — говорит Майшар.

В рамках исследования ученые выяснили, что в некоторых регионах, несмотря на тысячи лет успешного ведения сельского хозяйства, не возникли хорошо функционирующие государства, в то время как государства, которые могли взимать налоги и обеспечивать защиту жизни и собственности людей, возникли в других местах.

[ + – ] Группа ученых под руководством Йорама Майшара из Уорикского университета опубликовали исследование, которое утверждает, что именно выращивание зерновых культур стало ключевым фактором формирования иерархических обществ Фото: The New Yorker

По словам ученых, после того, как состоялся переход от собирательства к земледелию возникли иерархические общества и, в конечном итоге, государства, которые взимают налоги. Эти государства сыграли решающую роль в экономическом развитии и последующим достижениям, которыми пользуются сегодня во многих странах.

Дело не в продуктивности

"Традиционная теория гласит, что неравенство между людьми возникло из-за различий в продуктивности сельского хозяйства. То есть, прежде чем государство сможет обложить налогом урожай, необходимо создать излишки продовольствия, и поэтому ключевую роль играет высокая продуктивность обработки земли", — говорит Майшар.

По словам ученых, не рост производства продуктов питания привел к сложным иерархическим сообществам и государствам, а скорее переход к зависимости от присваиваемых зерновых культур, которые облегчают налогообложение зарождающейся элитой. Когда стало возможным присваивать урожай, возникла налоговая элита, которая привела к появлению государства.

"Только там, где климат позволял выращивать зерновые культуры, могла развиваться иерархия. Наши данные показывают, что чем выше производство злаков над производством корнеплодов, тем выше вероятность возникновения иерархии", — говорит Майшар.

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