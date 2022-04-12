Вчені розвінчали головну теорію походження людської цивілізації

Нове дослідження ставить під сумнів традиційну теорію про те, що перехід від збирання до землеробства призвів до розвитку складних ієрархічних суспільств.

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Дослідження міжнародної групи вчених показує, що висока продуктивність сільського господарства та створення надлишків продукції самостійно не є причиною появи ієрархічного суспільства та держави загалом, повідомляє Phys.

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Група вчених під керівництвом Йорама Майшара з Ворицького університету опублікувала дослідження, яке стверджує, що саме вирощування зернових культур стало ключовим фактором формування ієрархічних суспільств. За словами вчених, це пов'язано з тим, що зернові культури можна краще збирати та зберігати, ніж, наприклад, коренеплоди, які менш придатні для тривалого зберігання. Це спрощує використання зернових як податку.

Розвінчання загальноприйнятої теорії

"Теорія, яка пов'язує продуктивність сільського господарства та появу надлишків продукції з виникненням ієрархії в людському суспільстві, розвивалася протягом кількох століть і стала загальноприйнятою. Ми показуємо, що ця теорія помилкова", — каже Майшар.

В межах дослідження вчені з'ясували, що в деяких регіонах, попри тисячі років успішного ведення сільського господарства, не виникли держави, які добре функціонують, коли держави, які могли стягувати податки та забезпечувати захист життя і власності людей, виникли в інших місцях.

[ + – ] Група вчених під керівництвом Йорама Майшара з Ворицького університету опублікувала дослідження, яке стверджує, що саме вирощування зернових культур стало ключовим фактором формування ієрархічних товариств Фото: The New Yorker

За словами вчених, після того, як відбувся перехід від збирання до землеробства, виникли ієрархічні суспільства і, зрештою, держави, які стягували податки. Ці держави відіграли вирішальну роль в економічному розвитку та подальших здобутках, якими користуються сьогодні в багатьох країнах.

Справа не в продуктивності

"Традиційна теорія свідчить, що нерівність між людьми виникла через відмінності в продуктивності сільського господарства. Тобто, перш ніж держава зможе оподаткувати врожай, необхідно створити надлишки продовольства, і тому ключову роль відіграє висока продуктивність обробки землі", — каже Майшар.

За словами вчених, не зростання виробництва харчів призвело до складних ієрархічних спільнот і держав, а ймовірніше перехід до залежності від зернових культур, які присвоюють і які полегшують оподаткування для еліти, що зароджується. Коли стало можливим привласнювати врожай, виникла податкова еліта, що призвела до появи держави.

"Лише там, де клімат дозволяв вирощувати зернові культури, могла розвиватися ієрархія. Наші дані показують, що чим вище виробництво злаків над виробництвом коренеплодів, тим вища ймовірність виникнення ієрархії", — каже Майшар.

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