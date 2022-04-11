Стародавній антидепресант. У тілах дітей інків, принесених у жертву, знайдено кокаїн і аяваску

Вживання наркотиків допомагало жертві змиритися зі своєю долею, а також полегшити як фізичний, так і емоційний біль.

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У ході свого недавнього дослідження на території Перу вчені провели хіміко-токсикологічні тести решток двох дітей, яких принесли в жертву на вулкані Ампато, пише IFLS.

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Результати показали, що під час жертвоприношень дітей накачували наркотиками. Вважається, що на момент загибелі їм було від 6 до 7 років, їх принесли в жертву близько 500 років тому в межах ритуалу капакоча, що проходив на висоті 5800 м на вулкані Ампато. Капакоча — одна з найзначніших церемоній інків, яка проводилася для захисту громад від стихійних лих, зазвичай із жертвою дітей і молодих жінок.

[ + – ] Капакоча — одна з найзначніших церемоній інків, яка проводилася для захисту громад від стихійного лиха, зазвичай із жертвою дітей і молодих жінок.

Однак для інків просте вбивство підлітка, щоб умилостивити богів, не зовсім вирішувало проблему, тіла часто складали в стратегічних точках, де в них мала потрапити блискавка. У результаті через часткове обвуглювання тіл автори дослідження змогли отримати зразок волосся тільки з одного з тіл і були змушені задовольнятися нігтем із іншого.

Проаналізувавши ці рештки, експерти виявили, що обоє мали позитивний результат на кокаїн. Це дозволяє припустити, що їм давали жувати листя коки в останні тижні життя. Дослідники також виявили сліди алкалоїдів гарміну та гармаліну. Єдиним можливим джерелом цих алкалоїдів в Андському регіоні є аяваска — виноградна лоза, із якої виробляється психоделічний однойменний напій аяваска.

Враховуючи, що ці алкалоїди, як відомо, підвищують рівень серотоніну в мозку та викликають антидепресивний ефект, фахівці припускають, що перед убивством жертвам давали аяваску, щоб допомогти їм відволіктися від сильного болю та підтримати моральний стан.

[ + – ] Шийні хребці дитини

Ця теорія підтверджується щоденниками перших іспанських конкістадорів, які повідомляли, що настрій жертв, як вважалося, мав велике значення для успіху ритуалів жертвопринесення інків.

"Усвідомлення того, що тебе збираються принести в жертву, викликало серйозну тривогу та могло викликати депресивний стан. Активне споживання аяваски допомагало жертвам змиритися зі своєю долею. Як результат, це є першим прикладом свідомого використання антидепресивних властивостей аяваски", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що раніше в Перу виявили дивні хребці, нанизані на очерет. Їхній вік становить 500 років. Як вважають експерти, їх використовували як певну ритуальну відповідь корінних народів на європейський колоніалізм.