Древний антидепрессант. В телах детей инков, принесенных в жертву, найден кокаин и аяуаска

Употребление наркотиков помогало жертве смириться со своей судьбой, а также облегчить как физическую, так и эмоциональную боль.

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В ходе своего недавнего исследования на территории Перу ученые провели химико-токсикологические тесты останков двух детей, которых принесли в жертву на вулкане Ампато, пишет IFLS.

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Результаты показали, что во время жертвоприношений детей накачивали наркотиками. Считается, что на момент гибели им было от 6 до 7 лет, их принесли в жертву около 500 лет назад в рамках ритуала капакоча, который проходил на высоте 5800 м на вулкане Ампато. Капакоча — одна из самых значительных церемоний инков, которая проводилась для защиты общин от стихийных бедствий, обычно с принесением в жертву детей и молодых женщин.

[ + – ] Капакоча — одна из самых значительных церемоний инков, которая проводилась для защиты общин от стихийных бедствий, обычно с принесением в жертву детей и молодых женщин

Однако для инков простое убийство подростка, чтобы умилостивить богов, не совсем решало проблему, тела часто складывали в стратегических точках, где в них должна была попасть молния. В результате из-за частичного обугливания тел, авторы исследования смогли получить образец волос только с одного из тел и были вынуждены довольствоваться ногтем с другого.

Проанализировав эти останки, эксперты обнаружили, что у обоих был положительный результат на кокаин. Это позволяет предположить, что им давали жевать листья коки в последние недели жизни. Исследователи также обнаружили следы алкалоидов гармина и гармалина. Единственным возможным источником этих алкалоидов в Андском регионе является аяуаска — виноградная лоза из которой производится психоделический одноименный напиток аяуаска.

Учитывая, что эти алкалоиды, как известно, повышают уровень серотонина в мозге и вызывают антидепрессивный эффект, специалисты предполагают, что перед убийством жертвам давали аяхуаску, чтобы помочь им отвлечься от сильной боли и поддержать моральное состояние.

[ + – ] Шейные позвонки ребенка

Эта теория подтверждается дневниками первых испанских конкистадоров, которые сообщали, что настроение жертв, как считалось, имело большое значение для успеха ритуалов жертвоприношения инков.

"Осознание того, что тебя собираются принести в жертву вызвало серьезную тревогу и могло вызвать депрессивное состояние. Активное потребление аяхуаску помогало жертвам смириться со своей судьбой. Как результат, это является первым примером сознательного использования антидепрессивных свойств аяхуаски", — заключили ученые.

Напомним, что ранее в Перу обнаружили странные позвонки, нанизанные на тростник. Их возраст составляет 500 лет. Как считают эксперты, их использовали в качестве некого ритуального ответа коренных народов на европейский колониализм.