Позвоночники на палочках. В Перу нашли 500-летние человеческие позвонки, нанизанные на тростник (фото)

По мнению ученых, останки использовались в качестве некого ритуального ответа коренных народов на европейский колониализм.

Археологи, работающие в Перу на раскопках в долине Чинча, обнаружили около 200 человеческих позвоночников, нанизанных на тростниковые палочки, датируемые периодом конца империи инков и начала европейской колонизации с 1450 по 1650 год н.э., пишет CTV News.

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Стоит отметить, что такое обращение с человеческими костями никогда ранее не было задокументировано в регионе.

Детали исследования

Находки были сделаны международной командой археологов на южном побережье Перу. Большинство позвонков находились в больших, тщательно продуманных могилах коренных народов, известных как "чульпа", которые разбросаны по региону.

Команда обнаружила 192 позвонка на палочках, каждый из которых содержит останки отдельных особей, как взрослых, так и несовершеннолетних. Как отметил Джейкоб Л. Бонгерс, ведущий автор исследования и археолог из Университета Восточной Англии (Великобритания), это был довольно бурный период в истории долины Чинча, когда эпидемии и голод уничтожали местные народы.

[ + – ] Команда обнаружила 192 позвонка на столбах, каждый из которых содержит останки отдельных особей, как взрослых, так и несовершеннолетних

С 1000 по 1400 год н.э. в долине Чинча существовало королевство Чинча, которое заключило союз с империей инков и в конечном итоге, вошло в ее состав. Однако прибытие европейцев опустошило регион, и население катастрофически сократилось с более чем 30 000 семей до 979.

В колониальный период в долине Чинча разграбления могил коренных народов происходили достаточно часто. Мародеры в первую очередь искали предметы из золота и серебра. Также европейские колонизаторы таким способом пытались искоренить религиозные практики и погребальные обычаи коренного населения.

Для чего предназначались эти позвонки?

Авторы исследования считают, что размещение позвонков на деревянных палках могло быть одним из способов возмещения ущерба, причиненного грабежами, так как радиоуглеродное датирование показывает, что это было сделано уже после первоначального захоронения. Исследователи полагают, что коренные жители возвращались к чульпам, чтобы "реконструировать" своих умерших.

Исследователи предполагают, что останки использовались в качестве некого ритуального ответа коренных народов на европейский колониализм.

[ + – ] Исследователи предполагают, что останки использовались в качестве некого ритуального ответа коренных народов на европейский колониализм

У многих коренных народов региона существовали социальные обычаи, согласно которым физическая неприкосновенность после смерти является неотъемлемой частью ритуалов смерти. Более того, народ чинчорро, проживающий неподалеку, разработал первую известную технику искусственной мумификации за тысячелетия до Древнего Египта.

Когда мумии в Андах были уничтожены европейцами, коренные народы приложили максимум усилий, чтобы создать новые ритуальные объекты, и исследователи считают, что найденные позвонки на тростниковых палочках, являлись частью этих объектов.

Напомним, что в ноябре прошлого года в Перу также нашли древнюю мумию, перевязанную веревками. Ее возраст составляет примерно 800 лет. Исследователи считают, что обнаруженное тело обвязанное веревками, а также руки, закрывающие лицо, были частью местного погребального ритуала.

В этом же месяце исследователи наткнулись на кости детей, принесенных в жертву. По подсчетам ученых, ужасающее событие произошло 1000 лет назад. Четыре найденные скелеты, которые принадлежали двум детям, подростку и одному взрослому, относятся к культуре Уари.