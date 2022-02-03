Хребти на паличках. У Перу знайшли 500-річні людські хребці, нанизані на тростину (фото)

На думку вчених, останки використовувалися як певна ритуальна відповідь корінних народів на європейський колоніалізм.

Археологи, котрі працюють у Перу на розкопках у долині Чинча, виявили близько 200 людських хребтів, нанизаних на тростинні палички, датовані періодом кінця імперії інків і початку європейської колонізації з 1450 по 1650 н.е., пише CTV News.

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Варто зазначити, що таке поводження з людськими кістками ніколи раніше не було задокументовано в регіоні.

Деталі дослідження

Знахідки було зроблено міжнародною командою археологів на південному узбережжі Перу. Більшість хребців були у великих, старанно продуманих могилах корінних народів, відомих як "чульпа", які розкидані по регіону.

Команда виявила 192 хребці на паличках, кожен із яких містить останки окремих особин, як дорослих, так і неповнолітніх. Як зазначив Джейкоб Л. Бонгерс, провідний автор дослідження та археолог з Університету Східної Англії (Великобританія), це був досить бурхливий період в історії долини Чинча, коли епідемії та голод знищували місцеві народи.

[ + – ] Команда виявила 192 хребці на стовпах, кожен із яких містить останки окремих особин, як дорослих, так і неповнолітніх.

З 1000 по 1400 н.е. в долині Чинча існувало королівство Чинча, яке уклало союз з імперією інків і, зрештою, увійшло до її складу. Однак, прибуття європейців спустошило регіон і населення катастрофічно скоротилося з понад 30 000 сімей до 979.

У колоніальний період у долині Чинча розграбування могил корінних народів відбувалися досить часто. Мародери насамперед шукали предмети із золота та срібла. Також європейські колонізатори в такий спосіб намагалися викорінити релігійні практики та похоронні звичаї корінного населення.

Навіщо призначалися ці хребці?

Автори дослідження вважають, що розміщення хребців на дерев'яних палицях могло бути одним із способів відшкодування збитків, заподіяних грабежами, оскільки радіовуглецеве датування показує, що це було зроблено вже після початкового поховання. Дослідники вважають, що корінні жителі поверталися до чульпів, щоб "реконструювати" своїх померлих.

Дослідники припускають, що останки використовувалися як певна ритуальна відповідь корінних народів на європейський колоніалізм.

[ + – ] Дослідники припускають, що останки використовувалися як певна ритуальна відповідь корінних народів на європейський колоніалізм

Багато корінних народів регіону мали соціальні звичаї, за якими фізична недоторканність після смерті є невід'ємною частиною ритуалів смерті. Більше того, народ чинчорро, який мешкає неподалік, розробив першу відому техніку штучної муміфікації за тисячоліття до Стародавнього Єгипту.

Коли мумії в Андах були знищені європейцями, корінні народи доклали максимум зусиль, щоб створити нові ритуальні об'єкти, і дослідники вважають, що знайдені хребці на очеретяних паличках були частиною цих об'єктів.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року в Перу також знайшли стародавню мумію, перев'язану мотузками. Її вік становить приблизно 800 років. Дослідники вважають, що виявлене тіло обв'язане мотузками, а також руки, що закривають обличчя, були частиною місцевого ритуалу.

Цього ж місяця дослідники натрапили на кістки дітей, принесених у жертву. За підрахунками вчених, жахлива подія сталася 1000 років тому. Чотири знайдені скелети, які належали двом дітям, підлітку та одному дорослому, відносяться до культури Уарі.