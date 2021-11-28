У Перу розкопали стародавню мумію, перев'язану мотузками (фото)

На думку експертів, зв'язане мотузками тіло, а також руки, які закривали обличчя, були частиною місцевого похоронного ритуалу.

Мумія, вік якої оцінюється приблизно у 800 років, була знайдена на центральному узбережжі Перу, пише Independent.

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Провівши дослідження останків, археологи дійшли висновку, що вони належали представнику культури, яка розвивалася між узбережжям та горами країни ще до появи інків.

Тіло було поховано приблизно між 800 і 1200 роками. н.е. Стать мумії поки невідома. Археолог Пітер Ван Дален Луна, який працював на розкопках, додав, що останки належать людині, яка жила у високогірному регіоні Анд.

"Що виділяє цю мумію найбільше, то це те, що все її тіло було перев'язане мотузками, а її руки закривали обличчя. Найімовірніше, це було пов'язано з місцевим похоронним ритуалом", — розповів Ван Дален Луна.

Мумію було знайдено всередині підземної споруди, яка знаходилася на околиці Ліми. Усередині гробниці також знайшли керамічні вироби, залишки овочів та кам'яні знаряддя праці.

2006 року в Перу виявили іншу не менш цікаву знахідку. На місці археологічних розкопок Ель-Брухо, розташованому на північ від Трухільйо в регіоні Ла-Лібертад, археологи розкопали мумію, яка отримала назву Леді Као.

[ + – ] Археологи, які проводили розкопки мумії

Вчені з'ясували, що жінка померла у 450 році н. е. і що вона, можливо, була правителькою Моче. До її відкриття вважалося, що у культурі Моче високі посади могли обіймати тільки чоловіки.

Також нагадаємо, що на початку листопада на північному заході Перу дослідники натрапили на 29 людських тіл. Вони були поховані близько 1000 років тому. Як зазначають експерти, 4 скелети двох дітей, підлітка та одного дорослого належали до культури Уарі.