В Перу раскопали древнюю мумию, перевязанную веревками (фото)

По мнению экспертов, связанное веревками тело, а также руки, закрывающие лицо, были частью местного погребального ритуала.

Мумия, возраст которой оценивается примерно в 800 лет, была найдена на центральном побережье Перу, пишет Independent.

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Проведя исследование останков, археологи пришли к выводу, что они принадлежали представителю культуры, которая развивалась между побережьем и горами страны еще до появления инков.

Тело было похоронено приблизительно между 800 и 1200 гг. н.э. Пол мумии пока неизвестен. Археолог Питер Ван Дален Луна, работавший на раскопках, добавил, что останки принадлежат человеку, который жил в высокогорном регионе Анд.

"Что выделяет эту мумию больше всего, так это то, что все ее тело было перевязано веревками, а ее руки закрывали лицо. Скорее всего, это было связано с местным погребальным ритуалом", — рассказал Ван Дален Луна.

Мумия была найдена внутри подземного сооружения, которое находилось на окраине Лимы. Внутри гробницы также нашли керамические изделия, остатки овощей и каменные орудия труда.

В 2006 году в Перу обнаружили другую не менее интересную находку. На месте археологических раскопок Эль-Брухо, расположенном к северу от Трухильо в регионе Ла-Либертад, археологи раскопали мумию, получившую название Леди Као.

[ + – ] Археологи, проводившие раскопки мумии

Ученые выяснили, что женщина умерла в 450 году н. э. и что она, возможно, была правительницей Моче. До ее открытия считалось, что в культуре Моче высокие должности могли занимать исключительно мужчины.

Также напомним, что в начале ноября на северо-западе Перу исследователи наткнулись на 29 человеческих тел. Они были похоронены около 1000 лет назад. Как отмечают эксперты, 4 скелета двух детей, подростка и одного взрослого принадлежали к культуре Уари.