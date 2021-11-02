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Ритуальная дикость. В Перу обнаружили скелеты детей, принесенных в жертву 1000 лет назад

Юлия Чайка
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скелет, захоронение, фото
Человеческий скелет, найденный в Уака Санта-Роза-де-Пукала

Найденные скелеты относятся к культуре Уари, процветавшей в горах и на побережье современного Перу примерно с 500 по 1000 год н.э.

На северо-западе Перу в археологическом памятнике Уака Санта-Роза-де-Пукала ученые обнаружили 29 человеческих тел, захороненных примерно 1 000 лет назад, пишет Science Alert.

Четыре скелета, принадлежащие двум детям, подростку и одному взрослому, относятся к культуре Уари.

"Эти останки представляют собой первые известные в этом регионе примеры человеческих жертвоприношений цивилизации Уари", — рассказал археолог Эдгар Бракамонте Левано из Музея королевских гробниц Сипана.

Помимо человеческих скелетов исследователи также обнаружили останки 8 морских свинок и несколько альпак с ламами, которых, скорее всего, тоже принесли в жертву. Среди артефактов оказались горшки, бутылки и нож с лезвием в форме полумесяца.

Бракамонте Левано смог распознать гробницы Уари из-за того, что они были окружены тремя характерными D-образными ограждениями, типичными для религиозных пространств этой культуры.

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Вид сверху на место раскопок

По мнению Левано, жертвоприношения людей были частью ритуала, проведенного во время начала строительства этих религиозных помещений в стиле Уари.

Также важно отметить, что кроме 4 скелетов археологи нашли еще один, который подвергся вторичному захоронению. Его похоронили в другом месте, а потом перезахоронили внутри D-образного ограждения.

Цивилизация Уари процветала в горах и на побережье современного Перу примерно с 500 по 1000 год н.э. Народ Уари был известен своими тонко сотканными тканями и скульптурной керамикой, а также дорогами и террасным сельским хозяйством.

Хотя вопрос о точной структуре общества Уари остается открытым, исследователи обнаружили артефакты, свидетельствующие о том, что религия была глубоко переплетена с политикой, и что женщины были включены в высшие уровни управления.

Остальные 25 скелетов, найденных погребенными (хотя и не принесенными в жертву) на этом месте, принадлежали культуре мочика, или моче. Эта цивилизация процветала на территории нынешнего Ламбаеке примерно со 100 по 700 год н. э., а позже была вытеснена Уари.

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Реконструкция леди Као

В отличие от искусства Уари, которое тяготеет к абстрактным формам и узорам, искусство мочика славится своим более буквальным, натуралистическим стилем, что делает артефакты двух культур легко различимыми.

Среди наиболее значительных находок мочика последних лет — мумия леди Као. Богатство места захоронения, а также наличие оружия позволяют предположить, что женщина могла быть высокопоставленной жрицей или даже правительницей моче. До открытия этой мумии считалось, что только мужчины занимали высокое положение в культуре мочика.

А также, обнаруженная в 1987 году, мумия правителя Сипана, которая находится в Музее королевских гробниц Сипана.