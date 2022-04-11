Лайфхаки із Середньовіччя. Знайдено 800-річну книгу корисних порад для вищого стану

Багаті жінки в Середні віки займалися як підбором годувальниці для дитини, так і стежили за правильним очищенням організму через кровопускання.

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Історикиня Дженніфер Борланд із Університету штату Оклахома, США, займається дослідженням середньовічних рукописів. Одна з таких книг під назвою Regime du corps створена з матеріалів найвищої якості та є посібником з ведення домашнього господарства для жінок вищого стану. Вона багата на ілюстрації, які показують побут, стосунки та поради з лікування, які були актуальними в 13 столітті, повідомляє The Conversation.

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[ + – ] У розділі про догляд за кольором обличчя дві жінки обмінюються необхідними засобами Фото: The Conversation

За словами Борланд, багато ілюстровану рукописну книгу Regime du corps замовила написати автору Альдобрандіно Сієнському французька графиня в 1256 році. Мета цієї книги — передати знання про методи лікування різних хвороб, а також про методи господарювання чотирьом дочкам багатої француженки.

Ця книга стала настільки популярна, що її копіювали багато разів, особливо між 13 і 15 століттями. До сьогодні збереглося понад 70 унікальних копій цієї книги. З неї можна дізнатися багато про побутові аспекти повсякденного життя вищого середньовічного суспільства: тут є поради, як правильно спати, готувати їжу, а також як підтримувати організм здоровим через кровопускання, використання п'явок і за допомогою очисних процедур.

[ + – ] У розділі про корисні продукти харчування на ілюстрації зображено двох слуг із мішками зерна Фото: The Conversation

"Що мене захоплює в Regime du corps, то це те, як ця книга зображує обов'язки жінок в багатих середньовічних сім'ях і як вони передавали поради щодо ведення домашнього господарства", — говорить Борланд.

Стосунки між людьми

За словами Борланд, кожен розділ книги починається з ілюстрації, за допомогою якої можна отримати інформацію, яку рідко знайдеш в інших письмових джерелах. За допомогою ілюстрацій можна отримати уявлення про одяг, різні предмети та домашнє оздоблення того періоду. Також можна побачити, як відбувалися стосунки між різними людьми, особливо з різних станів.

Наприклад, глава, яка розповідає про догляд за новонародженим, починається із зображення жінок, що стоять одна навпроти одної. Тут видно, що добре одягнена жінка праворуч простягає руку та тримає оголені груди жінки в простішому одязі. Ця сцена зображує оцінку потенційної годувальниці.

[ + – ] потенційну годувальницю перевіряє багата жінка Фото: The Conversation

Годувальниць могли собі дозволити лише багаті сім'ї. Але вибір цієї годувальниці був критично важливим для здоров'я майбутньої дитини. Автор Regime du corps пише, що не зовсім здорова годувальниця може стати причиною смерті дітей.

Дуже часто, як і на цій ілюстрації, на інших подібних показані владні жести багатої жінки щодо підданих. Це свідчить, що соціальний статус мав дуже велике значення. Це також помітно в розділах, де описуються корисні для здоров'я продукти харчування.

Підтримка здоров'я

У середні віки здоров'я членів багатої сім'ї підтримували за допомогою різних методів. Книга рекомендує для підтримки здоров'я звільнення від тілесних рідин за допомогою очищення (штучно викликаного блювання) або кровопускання.

[ + – ] На зображенні показана служниця, яка ставить гарячі чашки на тіло своєї пані для покращення її здоров'я Фото: The Conversation

Але з іншого боку, до складніших процедур для покращення здоров'я, таких як встановлення гарячих скляних чашок на тіло, залучалися лікарі-чоловіки. І в той же час у книзі показано, що лікування могли проводити й жінки-служниці, які допомагали своїм багатшим співгромадянам підтримувати тіло в потрібному тонусі.

[ + – ] Розділ із книги Regime du corps, присвячений продуктам харчування Фото: The Conversation

Також ілюстрації книги демонструють, що лікування різних хвороб відбувалося з використанням різних методів. Тут застосовували ліки, було хірургічне втручання, також людей лікували за допомогою різних трав, молитов і заклинань. Дружини багатих чоловіків також могли проводити подібні, хоч і не всі процедури у своєму будинку на своїх домочадцях.

Ті, хто володів копією такого рукопису, отримував певні бонуси: крім найкориснішої інформації, володіння цією книгою наголошувало на високому становищі власника в суспільстві, каже Борланд.