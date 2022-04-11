Лайфхаки из Средневековья. Найдена 800-летняя книга полезных советов для высшего сословия

Богатые женщины в Средние века занимались как подбором кормилицы для ребенка, так и следили за правильной очисткой организма через кровопускание.

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Историк Дженнифер Борланд из Университета штата Оклахома, США, занимается исследованием средневековых рукописей. Одна из таких книг под названием "Regime du corps" создана из материалов высочайшего качества и является руководством по ведению домашнего хозяйства для женщин высшего сословия. Она богата иллюстрациями, которые показывают быт, взаимоотношения и советы по лечению, которые были актуальными в 13 веке, сообщает The Conversation.

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[ + – ] В главе об уходе за цветом лица две женщины обмениваются необходимыми средствами Фото: The Conversation

По словам Борланд, богато иллюстрированную рукописную книгу "Regime du corps" заказала написать автору Альдобрандино Сиенскому французская графиня в 1256 году. Цель этой книги — передать знания о методах лечения разных болезней, а также о методах ведения домашнего хозяйства четырем дочерям богатой француженки.

Эта книга стала настолько популярна, что ее копировали много раз, особенно между 13 и 15 веками. До сегодняшнего дня сохранилось более 70 уникальных копий этой книги. Из нее можно узнать много о бытовых аспектах повседневной жизни высшего среденевекового общества: здесь есть советы, как правильно спать, готовить пищу, а также как поддерживать организм здоровым через кровопускание, использование пиявок и с помощью очистительных процедур.

[ + – ] В главе о полезных продуктах питания на иллюстрации изображены двое слуг с мешками зерна Фото: The Conversation

"Что меня восхищает в Regime du corps, так это то, как эта книга изображает обязанности женщин в богатых средневековых семьях и как они передавали советы по ведению домашнего хозяйства", — говорит Борланд.

Отношения между людьми

По словам Борланд, каждая глава книги начинается с иллюстрации, с помощью которой можно получить информацию, которую редко найдешь в других письменных источниках. С помощью иллюстраций можно получить представление об одежде, разных предметах и домашнем убранстве того периода. Также можно увидеть, как происходили взаимоотношения между разными людьми, особенно из разных сословий.

Например, глава, которая рассказывает об уходе за новорожденным, начинается с изображения стоящих друг напротив друга женщин. Здесь видно, что хорошо одетая женщина справа протягивает руку и хватает обнаженную грудь женщины в более простой одежде. Эта сцена изображает оценку потенциальной кормилицы.

[ + – ] потенциальную кормилицу проверяет богатая женщина Фото: The Conversation

Кормилиц могли себе позволить только богатые семьи. Но выбор этой кормилицы был критически важным для здоровья будущего ребенка. Автор "Regime du corps" пишет, что не совсем здоровая кормилица может стать причиной смерти детей.

Очень часто, как и на этой иллюстрации, на других подобных показаны властные жесты богатой женщины по отношению к подданным. Это говорит о том, что социальный статус имел очень большое значение. Это также заметно и в главах, где описываются полезные для здоровья продукты питания.

Поддержание здоровья

В Средние века здоровье членов богатой семьи поддерживали с помощью различных методов. Книга рекомендует для поддержания здоровья освобождение от телесных жидкостей с помощью очистки (искусственно вызванной рвоты) или кровопускания.

[ + – ] На изображении показана служанка, которая ставит горячие чашки на тело своей госпожи для улучшения ее здоровья Фото: The Conversation

Но с другой стороны к более сложным процедурам для улучшения здоровья, таким как установление горячих стеклянных чашек на тело, привлекались врачи-мужчины. И в тоже время в книге показано, что лечение могли проводить и женщины-служанки, которые помогали своим более богатым согражданам поддерживать тело в нужном тонусе.

[ + – ] Глава из книги Regime du corps, посвященная продуктам питания Фото: The Conversation

Также иллюстрации книги демонстрируют то, что лечение разных болезней происходило с использованием разных методов. Здесь применяли и лекарства, было и хирургическое вмешательство, также людей лечили с помощью разных трав, молитв и заклинаний. Жены богатых мужей также могли проводить подобные, хоть и не все, процедуры в своем доме на своих домочадцах.

Те, кто владел копией такой рукописи, получал определенные бонусы: кроме самой полезной информации, владение этой книгой подчеркивало высокое положение владельца в обществе, говорит Борланд.