Учені вважають, що найстарішу в Америці обсерваторію збудувала невідома цивілізація

Археологічний комплекс Чанкільо в Перу має свої унікальні особливості, яких не зустрінеш ніде у світі.

Задовго до того, як інки створили свою імперію на території сучасної країни Перу, і почали поклонятися богу Сонця, невідома цивілізація збудувала найдавнішу на американському континенті сонячну обсерваторію, повідомляє ScienceAlert.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Археологічний комплекс Чанкільо, який розташований у пустелі на березі Тихого океану, складається з руїн сонячної обсерваторії, яка називається "Тринадцять веж", храму, житлових приміщень і місця для зборів місцевих жителів. Учені вважають, що це місце використовувалося для проведення ритуалів, а також спостережень за Сонцем. Також археологи дійшли висновку, що представники стародавньої цивілізації користувалися сонячним календарем.

[ + – ] Сонячна обсерваторія "Тринадцять веж" Фото: ScienceAlert

Археологи вважають, що сама обсерваторія була побудована у період між 500 та 200 роками до нашої ери. Але вже в 1 столітті нашої ери з невідомих причин це місце було занедбане.

Сонячна обсерваторія "Тринадцять веж" названа так, тому що вона складається з 13 веж, які побудовані на вершині пагорба в напрямку з півночі на південь. Башти розташовані на однаковій відстані одна від одної. Унаслідок вони утворюють зубчастий обрій. Довжина цієї лінії з веж становить приблизно 300 м.

[ + – ] Сонячна обсерваторія "Тринадцять веж" Фото: ScienceAlert

Якщо дивитися на різні точки в цій лінії з веж, можна побачити, що ця обсерваторія досить точно показує положення сходу та заходу сонця протягом року. Наприклад, у день літнього сонцестояння схід сонця з'являється праворуч від правої башти. У той час як у день зимового сонцестояння схід сонця з'являється ліворуч від лівої вежі.

Ці вежі розташовані так добре, що спостерігач, перебуваючи поруч із пагорбом, міг передбачити пору року протягом двох або трьох днів, ґрунтуючись лише на сході або заході сонця. Наприклад, рівнодення у вересні можна визначити, коли Сонце сідає між шостою і сьомою вежами.

[ + – ] Рівноденство у вересні можна визначити, коли Сонце сідає між шостою і сьомою вежами Фото: ScienceAlert

Про представників стародавньої цивілізації практично нічого не відомо. Але це, швидше за все, була одна з найдавніших культур в Америці. Вона на тисячу років старша за цивілізацію інків, які також відомі своїми астрономічними спостереженнями.

Археологічний комплекс Чанкільо знаходиться у прибережній пустелі між річками Касма та Сечін. Тому вчені дали невідомій цивілізації назву культура Касма-Сечін.

[ + – ] Руїни археологічного комплексу Чанкільйо в Перу Фото: wikipedia

У 2021 році цей комплекс був внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Фокус уже писав про те, що вчені з'ясували, що інки називали Мачу-Пікчу зовсім інакше. Стародавнє місто інків мало зовсім іншу назву й цьому є докази.